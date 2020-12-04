Районная администрация запустила праздничный челлендж
В преддверии Нового года администрация Советского района Улан-Удэ с 7 декабря запускает новогодний челлендж #мечтайпоновому2021. В нём могут принять участие все организации и учреждения в Советском района, которые украсят фасады зданий, домов и свои территории новогодними гирляндами, световым дождём, новогодними ёлочками и фигурами Деда Мороза и Снегурочки.
Кроме того, на лучшее праздничное оформление фасадов и прилегающих территорий пройдёт смотр-конкурс «Новогодний калейдоскоп» среди образовательных организаций района. Школьники, родители и педагоги смогут создать праздничную атмосферу, украсив здания и дворовую территорию.
- Для поддержки инициативы горожан в праздничном оформлении дворовых территорий и помещений общего пользования к Новому году и Рождеству Христову с 18 по 24 декабря пройдёт конкурс «Мой новогодний Советский район», участие в котором примут предприятия и организации всех форм собственности. Победителей ждут дипломы и денежные сертификаты на приобретение спортивных товаров, - сообщили в пресс-службе мэрии.
В мэрии отмечают, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией праздничные мероприятия в большей степени пройдут в онлайн-режиме.
В Улан-Удэ выберут лучшее оформление к Новому году
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Накануне местные жители сидели без электричества до глубокой ночи
В Улан-Удэ проверяют организацию школьного горячего питания
Они собрали 25 мешков
От отравления антисептиком для рук скончались восемь жителей Якутии
Сейчас дацан редко работает с коллективными заявками
Пожилая женщина лежала в больнице всего лишь второй раз в жизни
Ведущая федерального телеканала экстремально провела время в Бурятии
Предлагается ввести обязательное страхование ответственности владельца собаки
В Улан-Удэ с начала года выявили не одну незаконную перепланировку
Всего в конкурсе участвовало 77 регионов России.
Хама-Цырен Аюшеевич Намсараев скончался на 93-м году жизни
Это связано с сокращением обращений в ночное время
К круглой цифре волонтёры приблизились в преддверии Дня добровольцев
Умерло около тысячи человек
Банк не поддержал клиентку, ставшую жертвой аферистов