В Улан-Удэ выберут лучшее оформление к Новому году

Районная администрация запустила праздничный челлендж



В преддверии Нового года администрация Советского района Улан-Удэ с 7 декабря запускает новогодний челлендж #мечтайпоновому2021. В нём могут принять участие все организации и учреждения в Советском района, которые украсят фасады зданий, домов и свои территории новогодними гирляндами, световым дождём, новогодними ёлочками и фигурами Деда Мороза и Снегурочки.



Кроме того, на лучшее праздничное оформление фасадов и прилегающих территорий пройдёт смотр-конкурс «Новогодний калейдоскоп» среди образовательных организаций района. Школьники, родители и педагоги смогут создать праздничную атмосферу, украсив здания и дворовую территорию.



- Для поддержки инициативы горожан в праздничном оформлении дворовых территорий и помещений общего пользования к Новому году и Рождеству Христову с 18 по 24 декабря пройдёт конкурс «Мой новогодний Советский район», участие в котором примут предприятия и организации всех форм собственности. Победителей ждут дипломы и денежные сертификаты на приобретение спортивных товаров, - сообщили в пресс-службе мэрии.



В мэрии отмечают, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией праздничные мероприятия в большей степени пройдут в онлайн-режиме.

