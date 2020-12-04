В Улан-Удэ прояснили ситуацию с погружением во мрак Левобережья

Накануне местные жители сидели без электричества до глубокой ночи



Накануне в левобережной части Улан-Удэ произошло массовое отключение света. Электричество отключилось на территории от Левого берега до Бурвода и Поселья. Многие жители частного сектора сидели без электричества до глубокой ночи. В СНТ «Сибиряк», например, электроэнергии не было с полудня до часа ночи. Местные всерьёз опасались, что замёрзнут.



- Примерно в половине двенадцатого дня у нас отключили свет. У многих жителей нашего СНТ дома стоят котлы, которые нельзя затопить, так как насосы, гоняющие воду по системе отопления, работают от электричества. Дома у нас холодина, боимся, что насосная станция перемёрзнет, воды нет, обогреться ничем нельзя! У многих дома дети, старики! – рассказала «Байкал-Daily» местная жительница Татьяна.



По её словам, такая же ситуация происходит не впервые. В ноябре было плановое отключение света на семь часов. Местные жители задаются вопросом, не было ли возможности тогда заменить опоры чуть раньше, например, летом.



В пресс-службе «Россети Сибирь» «Байкал-Daily» пояснили, что вчерашнее отключение электричества произошло из-за технологического нарушения в районе подстанции «Бурвод». Для проведения восстановительных работ пришлось ограничить электроснабжение части потребителей, в том числе и в ряде ДНТ.



Также здесь пояснили про ремонтные работы, проводившиеся в ноябре.



- К сожалению, энергетики не всегда успевают выполнить работы, поэтому единичные ремонты заканчивали в ноябре. К счастью, температурный режим это ещё позволял. Ситуация с ДНТ и СНТ очень сложная. Так как эти сети строились ещё в прошлом веке для дачных посёлков, и они не рассчитаны на современную технику и возросшее количество жителей, - пояснили представители «Россети Сибирь».



Проблему пытаются разрешить. Сейчас согласование в администрации города проходит инвестиционная программа на 2021 год, в которую включён и электросетевой комплекс Левого берега. В случае, если её одобрят, возможно, частный сектор перестанет погружаться во мрак.





