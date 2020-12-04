 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 декабря

03 декабря

Популярное

В Улан-Удэ прояснили ситуацию с погружением во мрак Левобережья

В Улан-Удэ прояснили ситуацию с погружением во мрак Левобережья
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Накануне местные жители сидели без электричества до глубокой ночи

Накануне в левобережной части Улан-Удэ произошло массовое отключение света. Электричество отключилось на территории от Левого берега до Бурвода и Поселья. Многие жители частного сектора сидели без электричества до глубокой ночи. В СНТ «Сибиряк», например, электроэнергии не было с полудня до часа ночи. Местные всерьёз опасались, что замёрзнут.

- Примерно в половине двенадцатого дня у нас отключили свет. У многих жителей нашего СНТ дома стоят котлы, которые нельзя затопить, так как насосы, гоняющие воду по системе отопления, работают от электричества. Дома у нас холодина, боимся, что насосная станция перемёрзнет, воды нет, обогреться ничем нельзя! У многих дома дети, старики! – рассказала «Байкал-Daily» местная жительница Татьяна.

По её словам, такая же ситуация происходит не впервые. В ноябре было плановое отключение света на семь часов. Местные жители задаются вопросом, не было ли возможности тогда заменить опоры чуть раньше, например, летом.

В пресс-службе «Россети Сибирь» «Байкал-Daily» пояснили, что вчерашнее отключение электричества произошло из-за технологического нарушения в районе подстанции «Бурвод». Для проведения восстановительных работ пришлось ограничить электроснабжение части потребителей, в том числе и в ряде ДНТ.

Также здесь пояснили про ремонтные работы, проводившиеся в ноябре.

- К сожалению, энергетики не всегда успевают выполнить работы, поэтому единичные ремонты заканчивали в ноябре. К счастью, температурный режим это ещё позволял. Ситуация с ДНТ и СНТ очень сложная. Так как эти сети строились ещё в прошлом веке для дачных посёлков, и они не рассчитаны на современную технику и возросшее количество жителей, - пояснили представители «Россети Сибирь».

Проблему пытаются разрешить. Сейчас согласование в администрации города проходит инвестиционная программа на 2021 год, в которую включён и электросетевой комплекс Левого берега. В случае, если её одобрят, возможно, частный сектор перестанет погружаться во мрак.


отключение света
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ прояснили ситуацию с погружением во мрак Левобережья
В Улан-Удэ прояснили ситуацию с погружением во мрак Левобережья
Общество, 04.12.2020
Накануне местные жители сидели без электричества до глубокой ночи
Стоимость питания школьника в Улан-Удэ – 63 рубля
Стоимость питания школьника в Улан-Удэ – 63 рубля
Общество, 04.12.2020
В Улан-Удэ проверяют организацию школьного горячего питания
Жителей Бурятии предупредили об очень опасном антисептике
Жителей Бурятии предупредили об очень опасном антисептике
Общество, 04.12.2020
От отравления антисептиком для рук скончались восемь жителей Якутии
Агинский дацан войдёт в новый турмаршрут
Агинский дацан войдёт в новый турмаршрут
Общество, 04.12.2020
Сейчас дацан редко работает с коллективными заявками
98-летняя жительница Бурятии победила коронавирус
98-летняя жительница Бурятии победила коронавирус
Общество, 04.12.2020
Пожилая женщина лежала в больнице всего лишь второй раз в жизни
В Бурятии прошли съёмки программы «Страшно. Интересно»
В Бурятии прошли съёмки программы «Страшно. Интересно»
Общество, 04.12.2020
Ведущая федерального телеканала экстремально провела время в Бурятии
В Бурятии предложили ввести «поборы» с владельцев собак
В Бурятии предложили ввести «поборы» с владельцев собак
Общество, 04.12.2020
Предлагается ввести обязательное страхование ответственности владельца собаки
Жители Бурятии из-за перепланировок могут лишиться квартир
Жители Бурятии из-за перепланировок могут лишиться квартир
Общество, 04.12.2020
В Улан-Удэ с начала года выявили не одну незаконную перепланировку
Агинский округ с национальным троеборьем стал одним из лучших
Агинский округ с национальным троеборьем стал одним из лучших
Общество, 04.12.2020
Всего в конкурсе участвовало 77 регионов России.
В Бурятии скончался ветеран «секретной» войны в Корее
В Бурятии скончался ветеран «секретной» войны в Корее
Общество, 04.12.2020
Хама-Цырен Аюшеевич Намсараев скончался на 93-м году жизни
COVID-клиника в Чите прекратила ночной приём
COVID-клиника в Чите прекратила ночной приём
Общество, 04.12.2020
Это связано с сокращением обращений в ночное время
Бурятские волонтёры выполнили 27 тысяч заявок
Бурятские волонтёры выполнили 27 тысяч заявок
Общество, 04.12.2020
К круглой цифре волонтёры приблизились в преддверии Дня добровольцев
Улан-удэнка не смогла аннулировать кредит, взятый для мошенников
Улан-удэнка не смогла аннулировать кредит, взятый для мошенников
Общество, 04.12.2020
Банк не поддержал клиентку, ставшую жертвой аферистов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^