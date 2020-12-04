В Забайкалье определят «Звёзд спорта»

В регионе выберут лучших спортивных деятелей



В Забайкальском крае объявлен конкурс среди спортивного сообщества региона по итогам 2020 года «Звёзды спорта Забайкальского края». Краевой конкурс пройдёт по номинациям «Лучший спортсмен», «Лучший детский тренер», «Юное дарование», «Легенда спорта», «Лучший руководитель спортивной школы», «Лучшая спортивная общественная организация» и «Лучший фитнес-клуб».



- Конкурс направлен на развитие творческой деятельности работников сферы физической культуры и спорта, поддержку новых технологий в организации физкультурно-спортивной работ, утверждении приоритетов физической культуры и спорта в обществе, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Документы направляются на рассмотрение по адресу: г. Чита, ул. Ингодинская, 17а, 2 этаж или на электронную почту rcsp@mail.ru. Заявки принимаются до 16 декабря этого года. Положение о конкурсе можно посмотреть на сайте минспорта Забайкалья. Более подробную информацию можно уточнить по номеру телефона 8 (3022) 35-23-46.



Награждение победителей конкурса «Звёзды спорта Забайкальского края» состоится 24 декабря.

