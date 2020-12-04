В Забайкалье трёх Героев Труда наградят премиями губернатора

Поощрение они получат в связи с празднованием Дня Героев Отечества



В Забайкальском крае поощрят премиями трёх жителей региона: Героя Труда РФ Далая Гунгаева; Героя Социалистического Труда, кавалера орденов Славы, Трудовой Славы Фасхиттина Фахрутдинова; Героя Социалистического Труда, кавалера орденов Славы, Трудовой Славы Григория Шапаренко. Распоряжение о поощрении за большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона и в связи с празднованием Дня Героев Отечества подписал губернатор Забайкалья Александр Осипов.



Далай Гунгаев начал свою трудовую деятельность разнорабочим в колхозе имени XXII партийного съезда. После службы в рядах Советской Армии продолжил трудовую деятельность трактористом, затем помощником чабана. С 1985 года работает старшим чабаном в агрокооперативе «Цокто-Хангил». Является одним из самых опытных и именитых овцеводов Забайкальского края. С 2017 года представляет на межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец и коз своих племенных овцематок и ярок, которые удостаиваются высоких оценок выставочного комитета.



Животноводческая стоянка Далая Гунгаева занимает призовые места в конкурсах по организации санитарной очистки в номинации «Лучшая животноводческая стоянка». В 2011 и 2015 годах в трудовом соперничестве среди чабанов Агинского района за подготовку к зимовке общественного скота чабанскому звену Гунгаева присуждено первое место. В 2012 и 2013 годах чабанское звено Гунгаева признано победителем трудового соперничества среди овцеводов Агинского района за наилучшие показатели по получению приплода.



Животновод является наставником молодых овцеводов и принимает активное участие в общественной жизни села и района. Далай Гунгаев удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», награждён почетной грамотой минсельхоза РФ, золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», медалью «За заслуги перед Читинской областью». Неоднократно награждался почётными грамотами и благодарственными письмами администрации АБО, губернатора Забайкальского края.



Григорий Шапаренко с 1974 года работал контролёром пути треста «Ангарскстрой» при строительстве БАМа. С 1981 года на читинском участке БАМа был бригадиром, мастером, прорабом, старшим прорабом треста «БАМстройпуть» на подготовке верхнего строения пути к постоянной эксплуатации линии Хани – Чара – Витим. Он награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями, является Героем Социалистического труда и почётным гражданином Читинской области.



Фасхеттин Фахрутдинов с 1963 года работал проходчиком рудника Дарасунский. В 1974 году возглавил отстающую бригаду участка №14. Под его руководством на протяжении трёх пятилеток бригада стабильно добивалась высоких результатов по проходке горных выработок, ставила рекорды отрасли, являлась победителем Всесоюзного соцсоревнования министерства цветной металлургии СССР. На базе бригады проводились всесоюзные школы передового опыта. Инициатор организации других скоропроходческих бригад.



Одним из первых внедрил участковый бригадный подряд на горных работах с оплатой труда по конечному результату за тонну добытой руды, возглавлял укрупнённую комплексную проходческую бригаду численностью более 170 человек. Делегат 26-го съезда партии, отличник цветной металлургии СССР. Полный кавалер знака «Шахтёрская слава». Лауреат государственной премии СССР, награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Герой Социалистического Труда, почётный гражданин Читинской области. Об этом сообщает управление информационных коммуникаций правительства Забайкальского края.

