 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 декабря

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В Улан-Удэ днём до -11

В Улан-Удэ днём до -11
Общество,  Фото:pixabay.com
Ночные температуры в Бурятии достигали -32 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 5 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -18-23, местами -27-32, по Прибайкалью и северу местами -9-14, днём -6-12, местами -14-19 градусов.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -20-22, днём -9-11 градусов.
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