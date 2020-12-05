Ночные температуры в Бурятии достигали -32 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -18-23, местами -27-32, по Прибайкалью и северу местами -9-14, днём -6-12, местами -14-19 градусов.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -20-22, днём -9-11 градусов.
В Улан-Удэ днём до -11
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