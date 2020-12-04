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В Бурятии лесники и студенты собрали 700 кило шишек

В Бурятии лесники и студенты собрали 700 кило шишек
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Они собрали 25 мешков

Студенты направления «Лесное дело» и преподаватели БГСХА вместе с лесниками собрали сосновые шишки в Кабанском районе Бурятии.

Перед сбором сотрудники «Лесресурс» провели инструктаж – рассказали студентам, как правильно собирать шишку сосны, с соблюдением техники безопасности, а также о том, какая шишка подходит для сбора. Совместными усилиями они собрали 25 мешков сосновых шишек – это около 700 кг шишек.

- Мы активно сотрудничаем со студентами. Они часто помогают нам и в различных акциях в посадках, уборках, а также сборах шишки сосны. Мы стараемся передать все знания и опыт подрастающему поколению лесников, ведь в итоге они придут устраиваться на работу к нам, - рассказывает заместитель руководителя АУ «Лесресурс» Дмитрий Ставников.

Для сбора лесники и студенты использовали специальные крюки, сделанные специалистами. С помощью таких крюков один человек наклоняет ветви сосен, а второй срывает ещё зеленые, нераскрывшиеся шишки.

- Мне понравилась наша поездка, мы собирали шишки первый раз, нам все объяснили – как правильно работать с инструментами и как собирать шишки. Тем более находиться в красивом зимнем лесу очень понравилось, - рассказывает Светлана, студентка БГСХА.

Также в планах вместе со студентами – зимой заложить экспериментальную площадку по выращиванию сосны, кедра и лиственницы с закрытой корневой системой, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.


Лес студенты
 
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