Жителей Бурятии предупредили об очень опасном антисептике

- На территории России зарегистрированы случаи отравления от употребления внутрь кожного антисептика для обработки рук «Antisept’s» (ИП «Калинин Александр Валерьевич»). По результатам исследования установлено содержание метанола в средстве от 62 до 69%. Использование данного антисептика представляет опасность для здоровья человека. Метиловый спирт (метанол) – сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаза. Он может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу или заглатывании, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.







В селе Томтор в Якутии восемь скончались после приёма антисептика. Ещё один человек отравился, но выжил. По информации регионального управления Роспотребнадзора, люди купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его внутрь.Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Антисептик в Якутии уже изымают из продажи.Сегодня управления Роспотребнадзора по Бурятии предупредило жителей республики о смертельной опасности.В случае выявления в торговых сетях кожного антисептика для обработки рук производства ИП «Калинин Александр Валерьевич» жителей Бурятии просят сообщить об этом по телефону: 8 (3012) 412574 или по электронной почте: org@03.rospotrebnadzor.ru