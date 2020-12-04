 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 декабря

03 декабря

Популярное

Жителей Бурятии предупредили об очень опасном антисептике

Жителей Бурятии предупредили об очень опасном антисептике
Общество,  Фото:Роспотребнадзор
От отравления антисептиком для рук скончались восемь жителей Якутии

В селе Томтор в Якутии восемь скончались после приёма антисептика. Ещё один человек отравился, но выжил. По информации регионального управления Роспотребнадзора, люди купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его внутрь.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Антисептик в Якутии уже изымают из продажи.

Сегодня управления Роспотребнадзора по Бурятии предупредило жителей республики о смертельной опасности.

- На территории России зарегистрированы случаи отравления от употребления внутрь кожного антисептика для обработки рук «Antisept’s» (ИП «Калинин Александр Валерьевич»). По результатам исследования установлено содержание метанола в средстве от 62 до 69%. Использование данного антисептика представляет опасность для здоровья человека. Метиловый спирт (метанол) – сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаза. Он может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу или заглатывании, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

В случае выявления в торговых сетях кожного антисептика для обработки рук производства ИП «Калинин Александр Валерьевич» жителей Бурятии просят сообщить об этом по телефону: 8 (3012) 412574 или по электронной почте: org@03.rospotrebnadzor.ru
Роспотребнадзор отравление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ прояснили ситуацию с погружением во мрак Левобережья
В Улан-Удэ прояснили ситуацию с погружением во мрак Левобережья
Общество, 04.12.2020
Накануне местные жители сидели без электричества до глубокой ночи
Стоимость питания школьника в Улан-Удэ – 63 рубля
Стоимость питания школьника в Улан-Удэ – 63 рубля
Общество, 04.12.2020
В Улан-Удэ проверяют организацию школьного горячего питания
Жителей Бурятии предупредили об очень опасном антисептике
Жителей Бурятии предупредили об очень опасном антисептике
Общество, 04.12.2020
От отравления антисептиком для рук скончались восемь жителей Якутии
Агинский дацан войдёт в новый турмаршрут
Агинский дацан войдёт в новый турмаршрут
Общество, 04.12.2020
Сейчас дацан редко работает с коллективными заявками
98-летняя жительница Бурятии победила коронавирус
98-летняя жительница Бурятии победила коронавирус
Общество, 04.12.2020
Пожилая женщина лежала в больнице всего лишь второй раз в жизни
В Бурятии прошли съёмки программы «Страшно. Интересно»
В Бурятии прошли съёмки программы «Страшно. Интересно»
Общество, 04.12.2020
Ведущая федерального телеканала экстремально провела время в Бурятии
В Бурятии предложили ввести «поборы» с владельцев собак
В Бурятии предложили ввести «поборы» с владельцев собак
Общество, 04.12.2020
Предлагается ввести обязательное страхование ответственности владельца собаки
Жители Бурятии из-за перепланировок могут лишиться квартир
Жители Бурятии из-за перепланировок могут лишиться квартир
Общество, 04.12.2020
В Улан-Удэ с начала года выявили не одну незаконную перепланировку
Агинский округ с национальным троеборьем стал одним из лучших
Агинский округ с национальным троеборьем стал одним из лучших
Общество, 04.12.2020
Всего в конкурсе участвовало 77 регионов России.
В Бурятии скончался ветеран «секретной» войны в Корее
В Бурятии скончался ветеран «секретной» войны в Корее
Общество, 04.12.2020
Хама-Цырен Аюшеевич Намсараев скончался на 93-м году жизни
COVID-клиника в Чите прекратила ночной приём
COVID-клиника в Чите прекратила ночной приём
Общество, 04.12.2020
Это связано с сокращением обращений в ночное время
Бурятские волонтёры выполнили 27 тысяч заявок
Бурятские волонтёры выполнили 27 тысяч заявок
Общество, 04.12.2020
К круглой цифре волонтёры приблизились в преддверии Дня добровольцев
Улан-удэнка не смогла аннулировать кредит, взятый для мошенников
Улан-удэнка не смогла аннулировать кредит, взятый для мошенников
Общество, 04.12.2020
Банк не поддержал клиентку, ставшую жертвой аферистов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^