Победитель получит «семейный ужин» в ресторане
Жителей столицы Бурятии приглашают принять участие в творческом конкурсе «Город новогодних чудес», сообщает пресс-служба центра культуры и досуга Улан-Удэ.
С 4 по 25 декабря горожанам предлагают на выбор:
- украсить окно праздничным декором;
- оригинально нарядить или смастерить ёлку;
- снять творческое поздравление «С новым годом».
Фото или видео своей работы нужно выложить в личных Instagram-аккаунтах с хештегом #городновогоднихчудес03. Также необходимо подписаться на организаторов конкурса: @ckid_uu и @kk_ulanude.
Призом за первое место будет «Семейный ужин» в ресторане. Обладатели второго и третьего места получат подарочные сертификаты торговой компании. Участники с наибольшим количеством лайков будут награждены 30 декабря.
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Улан-удэнцев приглашают на конкурс «Город новогодних чудес»
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