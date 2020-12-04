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Улан-удэнцев приглашают на конкурс «Город новогодних чудес»

Улан-удэнцев приглашают на конкурс «Город новогодних чудес»
Общество,  Фото:пресс-служба ЦКиД Улан-Удэ
Победитель получит «семейный ужин» в ресторане

Жителей столицы Бурятии приглашают принять участие в творческом конкурсе «Город новогодних чудес», сообщает пресс-служба центра культуры и досуга Улан-Удэ.

С 4 по 25 декабря горожанам предлагают на выбор:
- украсить окно праздничным декором;
- оригинально нарядить или смастерить ёлку;
- снять творческое поздравление «С новым годом».
Фото или видео своей работы нужно выложить в личных Instagram-аккаунтах с хештегом #городновогоднихчудес03. Также необходимо подписаться на организаторов конкурса: @ckid_uu и @kk_ulanude.

Призом за первое место будет «Семейный ужин» в ресторане. Обладатели второго и третьего места получат подарочные сертификаты торговой компании. Участники с наибольшим количеством лайков будут награждены 30 декабря.

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Улан-Удэ конкурс Новый год Праздники
 
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