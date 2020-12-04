Улан-удэнцев приглашают на конкурс «Город новогодних чудес»

Победитель получит «семейный ужин» в ресторане



Жителей столицы Бурятии приглашают принять участие в творческом конкурсе «Город новогодних чудес», сообщает пресс-служба центра культуры и досуга Улан-Удэ.



С 4 по 25 декабря горожанам предлагают на выбор:

- украсить окно праздничным декором;

- оригинально нарядить или смастерить ёлку;

- снять творческое поздравление «С новым годом».

Фото или видео своей работы нужно выложить в личных Instagram-аккаунтах с хештегом #городновогоднихчудес03. Также необходимо подписаться на организаторов конкурса: @ckid_uu и @kk_ulanude.



Призом за первое место будет «Семейный ужин» в ресторане. Обладатели второго и третьего места получат подарочные сертификаты торговой компании. Участники с наибольшим количеством лайков будут награждены 30 декабря.



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