Агинский дацан войдёт в новый турмаршрут

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Сейчас дацан редко работает с коллективными заявками



Агинский дацан станет одной из точек большого маршрута для гостей Забайкальского края. Сейчас над его разработкой трудятся региональные туроператоры.



- Мы посетили святыню, пообщались с настоятелем, - рассказала исполняющая обязанности замминистра минэкономразвития Забайкалья, курирующая сферу туризма, Юлия Иванова, - наше желание сотрудничать оказалось взаимным. Сейчас дацан редко работает с коллективными заявками, в основном, туристы обращаются по одному. Это неудобно. Будет гораздо лучше, если в дацан будут приезжать организованные группы. Для них создадут насыщенную программу. Причём в неё войдут не только экскурсии. Это и посещение астрологов, лам, лекарей. А еще гости смогут увидеть статую Майтреи — Будды будущего. Её высота- 16 метров.



Сейчас в министерстве рассматривают различные проекты региональных туроператоров. Лучшие получат поддержку, сообщили в пресс-службе правительства края.

