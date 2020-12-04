Сейчас дацан редко работает с коллективными заявками
Агинский дацан станет одной из точек большого маршрута для гостей Забайкальского края. Сейчас над его разработкой трудятся региональные туроператоры.
- Мы посетили святыню, пообщались с настоятелем, - рассказала исполняющая обязанности замминистра минэкономразвития Забайкалья, курирующая сферу туризма, Юлия Иванова, - наше желание сотрудничать оказалось взаимным. Сейчас дацан редко работает с коллективными заявками, в основном, туристы обращаются по одному. Это неудобно. Будет гораздо лучше, если в дацан будут приезжать организованные группы. Для них создадут насыщенную программу. Причём в неё войдут не только экскурсии. Это и посещение астрологов, лам, лекарей. А еще гости смогут увидеть статую Майтреи — Будды будущего. Её высота- 16 метров.
Сейчас в министерстве рассматривают различные проекты региональных туроператоров. Лучшие получат поддержку, сообщили в пресс-службе правительства края.
Агинский дацан войдёт в новый турмаршрут
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