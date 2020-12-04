 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 декабря

03 декабря

Популярное

Агинский дацан войдёт в новый турмаршрут

Агинский дацан войдёт в новый турмаршрут
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сейчас дацан редко работает с коллективными заявками

Агинский дацан станет одной из точек большого маршрута для гостей Забайкальского края. Сейчас над его разработкой трудятся региональные туроператоры.

- Мы посетили святыню, пообщались с настоятелем, - рассказала исполняющая обязанности замминистра минэкономразвития Забайкалья, курирующая сферу туризма, Юлия Иванова, - наше желание сотрудничать оказалось взаимным. Сейчас дацан редко работает с коллективными заявками, в основном, туристы обращаются по одному. Это неудобно. Будет гораздо лучше, если в дацан будут приезжать организованные группы. Для них создадут насыщенную программу. Причём в неё войдут не только экскурсии. Это и посещение астрологов, лам, лекарей. А еще гости смогут увидеть статую Майтреи — Будды будущего. Её высота- 16 метров.

Сейчас в министерстве рассматривают различные проекты региональных туроператоров. Лучшие получат поддержку, сообщили в пресс-службе правительства края.
дацан буддизм туризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии предложили ввести «поборы» с владельцев собак
В Бурятии предложили ввести «поборы» с владельцев собак
Общество, 04.12.2020
Предлагается ввести обязательное страхование ответственности владельца собаки
Жители Бурятии из-за перепланировок могут лишиться квартир
Жители Бурятии из-за перепланировок могут лишиться квартир
Общество, 04.12.2020
В Улан-Удэ с начала года выявили не одну незаконную перепланировку
Агинский округ с национальным троеборьем стал одним из лучших
Агинский округ с национальным троеборьем стал одним из лучших
Общество, 04.12.2020
Всего в конкурсе участвовало 77 регионов России.
В Бурятии скончался ветеран «секретной» войны в Корее
В Бурятии скончался ветеран «секретной» войны в Корее
Общество, 04.12.2020
Хама-Цырен Аюшеевич Намсараев скончался на 93-м году жизни
COVID-клиника в Чите прекратила ночной приём
COVID-клиника в Чите прекратила ночной приём
Общество, 04.12.2020
Это связано с сокращением обращений в ночное время
Бурятские волонтёры выполнили 27 тысяч заявок
Бурятские волонтёры выполнили 27 тысяч заявок
Общество, 04.12.2020
К круглой цифре волонтёры приблизились в преддверии Дня добровольцев
Улан-удэнка не смогла аннулировать кредит, взятый для мошенников
Улан-удэнка не смогла аннулировать кредит, взятый для мошенников
Общество, 04.12.2020
Банк не поддержал клиентку, ставшую жертвой аферистов
Искусствовед из Бурятии покоряет подиумы Москвы
Искусствовед из Бурятии покоряет подиумы Москвы
Общество, 04.12.2020
Коллекция Надежды Абзаевой посвящена поискам национальной идентичности
В Улан-Удэ придумали способ борьбы со «снежными» пробками
В Улан-Удэ придумали способ борьбы со «снежными» пробками
Общество, 04.12.2020
Сейчас движение на основных дорогах «встаёт» в случае выпадения снега
В Улан-Удэ сотрудники МЧС нашли скрутки проводов
В Улан-Удэ сотрудники МЧС нашли скрутки проводов
Общество, 04.12.2020
МЧС и ОНФ провели совместный рейд
Полиция Бурятии поделилась архивными снимками
Полиция Бурятии поделилась архивными снимками
Общество, 04.12.2020
Сегодня органам внутренних дел Бурятии исполняется 97 лет
В Бурятии коронавирус взял рубеж в 20 тысяч
В Бурятии коронавирус взял рубеж в 20 тысяч
Общество, 04.12.2020
Коронавирус унёс жизни ещё девяти человек
Бурятским параспортсменам вручили новые кресла-коляски
Бурятским параспортсменам вручили новые кресла-коляски
Общество, 04.12.2020
Глава Бурятии назвал новые коляски более лёгкими и удобными
Гусиноозёрск едва не оставили воды
Гусиноозёрск едва не оставили воды
Общество, 04.12.2020
Действия энергетиков могли привести к крупным проблемам с водой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^