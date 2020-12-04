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В Улан-Удэ наградили лучших волонтёров Советского района

В Улан-Удэ наградили лучших волонтёров Советского района
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Улан-Удэ
Награждённые внесли значительный вклад в развитие добровольчества на территории города

2 декабря, накануне празднования международного дня добровольцев, в Улан-Удэ поздравили лучших волонтёров Советского района за личный вклад в организацию волонтёрского деятельности и высокие достижения в сфере социального волонтёрства. В церемонии награждения принял участие руководитель администрации района Базар Батожаргалов.

Добровольцев поблагодарили за работу и вручили благодарности и дипломы комитета по социальной и молодёжной политике городской администрации. Их получили Очиржапова Туяна, руководитель волонтёрской группы Бурятского лесопромышленного колледжа; Цыденова Юлия, заведующая по воспитательной работе отделения «Энергоснабжения» Бурятского республиканского индустриального техникума; студенты БЛПК Астраханцев Александр и Халтуева Аюна; студенты БРИТ Добрецкий Николай, Содбоев Булат и Фадеев Сергей.

- Бескорыстные поступки в современном мире – редкость, но они так необходимы. Так что 5 декабря следует не только пожелать удачи и счастья всем волонтёрам мира, но и задуматься о собственных бескорыстных поступках, - сообщает пресс-служба администрации Советского района Улан-Удэ.
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