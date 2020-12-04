Награждённые внесли значительный вклад в развитие добровольчества на территории города
2 декабря, накануне празднования международного дня добровольцев, в Улан-Удэ поздравили лучших волонтёров Советского района за личный вклад в организацию волонтёрского деятельности и высокие достижения в сфере социального волонтёрства. В церемонии награждения принял участие руководитель администрации района Базар Батожаргалов.
Добровольцев поблагодарили за работу и вручили благодарности и дипломы комитета по социальной и молодёжной политике городской администрации. Их получили Очиржапова Туяна, руководитель волонтёрской группы Бурятского лесопромышленного колледжа; Цыденова Юлия, заведующая по воспитательной работе отделения «Энергоснабжения» Бурятского республиканского индустриального техникума; студенты БЛПК Астраханцев Александр и Халтуева Аюна; студенты БРИТ Добрецкий Николай, Содбоев Булат и Фадеев Сергей.
- Бескорыстные поступки в современном мире – редкость, но они так необходимы. Так что 5 декабря следует не только пожелать удачи и счастья всем волонтёрам мира, но и задуматься о собственных бескорыстных поступках, - сообщает пресс-служба администрации Советского района Улан-Удэ.
В Улан-Удэ наградили лучших волонтёров Советского района
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Поощрение они получат в связи с празднованием Дня Героев Отечества
Соревнования пройдут в Сербии в середине декабря
Булат Баясхолонов выиграл «бронзу» в весовой категории до 61 кг
В отличие от сырного продукта, натуральному сыру необходимо время для созревания не менее 30-60 дней
Певец DAVID несколько недель искал подходящего бурятского артиста
Каждую ночь чистят все 56 км трамвайных путей
Мастер-класс пройдёт на следующей неделе
Перед женщинами-медиками выступили мужчины
Об этом сообщили синоптики
С 2018 года работодателям выплачивается компенсация затрат на трудоустройство ранее осуждённых лиц
У женщины начались преждевременные роды
Рафаэль Кулиев из Бурятии смог удивить организаторов телешоу
Районная администрация запустила праздничный челлендж
Накануне местные жители сидели без электричества до глубокой ночи
В Улан-Удэ проверяют организацию школьного горячего питания