В Бурятии предложили ввести «поборы» с владельцев собак

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Предлагается ввести обязательное страхование ответственности владельца собаки



Народный Хурал Бурятии выйдет с законодательной инициативой, связанной с владельцами собак. Будет предложено внести изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», сообщили в пресс-службе парламента Бурятии.



Предлагается ввести обязательное страхование ответственности владельца животного. При этом для владельцев стерилизованных животных предлагается предусмотреть льготное страхование. Так авторы инициативы, видимо, надеются популяризовать стерилизацию и кастрацию домашних животных.



Также владельцев животных хотят обязать чипировать и стерилизовать их.



В текущем году из республиканского бюджета было выделено более 30 млн рублей на отлов и стерилизацию собак. При этом, по статистике, за 10 месяцев текущего года было зарегистрировано укусов безнадзорными животными 1417 случаев, в прошлом году – чуть более 1700 случаев.



Согласно вступившему в силу 1 января законодательству, усыплять отловленных животных больше нельзя. Их нужно вакцинировать, стерилизовать и отпускать обратно. Особо агрессивных собак сажают в клетки до конца жизни.



По словам начальника управления ветеринарии Бурятии Эрдэма Сангадиева, выступившего на специальном совещании, данная работа проходит достаточно тяжело.



- Подрядчики, которые заявились, с такой работой ранее не сталкивались, в том числе, чтобы снимать видео, особенно это касается наших сельских районов. В Улан-Удэ тоже работа дается нелегко, но она видна. Сейчас мы накапливаем опыт, и в следующем году, я думаю, результаты будут, - сообщил главный ветеринар республики.



На сегодняшний день в нескольких муниципальных образованиях и столице республики определены земельные участки, где будут временно содержаться отловленные животные, при этом построенные помещения должны быть капитальными, а это, естественно, требует значительных финансовых вложений. В настоящее время обсуждается, как и кому будут выделяться деньги.



- Конечно, это достаточно долго может продолжаться, но мы должны понимать, что у нас ежегодно сотни укушенных людей, в том числе, и детей, и поэтому, я считаю, что нам нужно искать и другие варианты решения этой проблемы. Может быть нужно возмещать часть затрат на строительство, когда это касается частных фирм, - сказал Эрдэм Сангадиев.



Свою точку зрения высказали и те, кто непосредственно занимаются отловом, стерилизацией и содержанием безнадзорных животных.



- Самая главная задача, чтобы каким-то образом уменьшить приток безнадзорных животных. Мы не настроены на получение прибыли, и сумма, которая предусмотрена контрактом, нам хватает, чтобы стерилизовать, кормить животных, чтобы они получили нормальное послеоперационное лечение. Но на следующий год могут возникнуть некоторые вопросы, потому что мы не можем предоставить финансовые гарантии. Одна из главных проблем – отсутствие помещения, - высказала свою точку зрения представитель ИП Жихорева, и субподрядчик ООО «Лайт-Групп» Марина Барабанова.



Выступили на совещании и зоозащитники, которые считают, что много проблем возникает от отсутствия информации.



- Необходимо еще больше создавать интернет-сайтов, страниц в социальных сетях, где доступно рассказывать людям, что стерилизация не вредит собакам, чтобы люди знали, какие последствия от бесконтрольного размножения, - считает сопредседатель РОО «Зоозащитники Бурятии» и координатор приюта для животных «Кот и пес» Наталья Филлиппова.





