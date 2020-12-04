В Улан-Удэ с начала года выявили не одну незаконную перепланировку
С начала 2020 года инспекторы Госстройжилнадзора направили в администрацию Улан-Удэ 16 материалов дел о незаконных перепланировках.
Во всех случаях владельцы переустроенных квартир проигнорировали предписание возвратить первоначальный вид, сообщили в Госстройжилнадзоре Бурятии.
В подобной ситуации суд понуждает собственника квартиры восстановить нарушенные параметры несущей способности здания. Таким образом собственник несёт двойные затраты. В случае неисполнения предписания суд может вынести решение об изъятии жилья.
- Любое помещение, где могут находиться люди, должно соответствовать строительным, санитарным нормам и правилам эксплуатации. Необходимо более ответственно подходить к своим обязанностям собственника и вовремя исправлять ситуацию, - прокомментировал заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
Жители Бурятии из-за перепланировок могут лишиться квартир
Общество, Фото:
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