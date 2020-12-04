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В Бурятии новобранцы приступили к подготовке после карантина

В Бурятии новобранцы приступили к подготовке после карантина
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Всего к занятиям привлечено более 400 человек из осеннего призыва

Новобранцы, призванные на военную службу осенью текущего года, в общевойсковое объединение Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приступили к одиночной подготовке после окончания двухнедельного карантина.

С молодым пополнением уже проведены занятия по физической, военно-политической и военно-медицинской подготовке в специально оборудованных классах. При этом были соблюдены все меры по профилактике и недопущению распространения вирусных инфекций.

Сейчас новобранцы приступили ко второму этапу обучения по программе обучения молодого пополнения. Он включает в себя тактическую, огневую, специальную подготовку, а также занятия по РХБ защите и инженерной подготовке. Всего к занятиям привлечено более 400 новобранцев осеннего призыва, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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