В Бурятии новобранцы приступили к подготовке после карантина

Всего к занятиям привлечено более 400 человек из осеннего призыва



Новобранцы, призванные на военную службу осенью текущего года, в общевойсковое объединение Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приступили к одиночной подготовке после окончания двухнедельного карантина.



С молодым пополнением уже проведены занятия по физической, военно-политической и военно-медицинской подготовке в специально оборудованных классах. При этом были соблюдены все меры по профилактике и недопущению распространения вирусных инфекций.



Сейчас новобранцы приступили ко второму этапу обучения по программе обучения молодого пополнения. Он включает в себя тактическую, огневую, специальную подготовку, а также занятия по РХБ защите и инженерной подготовке. Всего к занятиям привлечено более 400 новобранцев осеннего призыва, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

