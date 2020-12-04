Агинский округ с национальным троеборьем стал одним из лучших

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Всего в конкурсе участвовало 77 регионов России.



Проект Агинского округа «Национальное троеборье «Бабжын наадан»» награждён дипломом III степени на конкурсе лучших реализованных проектов в регионах Российской Федерации «Дом культуры. Новый формат».



Всего на конкурс поступило более 170 заявок от федеральных и муниципальных культурно-досуговых учреждений из 77 регионов России. Торжественная церемония награждения состоялась 1 декабря, сообщает администрация Агинского Бурятского округа.



- Мы прекрасно понимаем, что, сохраняя эти традиции, надо развивать новые проекты и программы внутри домов культуры для всех поколений, – отметила министр культуры России Ольга Любимова.



Впервые национальное троеборье «Бабжын наадан» (стрельба из национального лука, бурятская борьба и скачки) было проведено в 2017 году. В 2018 году проект выиграл специальный приз «Выбор года» на V всероссийском конкурсе в области событийного туризма «Russian Event Expo» - одном из самых значимых туристских событий страны.





