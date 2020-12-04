Хама-Цырен Аюшеевич Намсараев скончался на 93-м году жизни
Сегодня ночью на 93-м году жизни в Бурятии ушёл из жизни ветеран Хама-Цырен Аюшеевич Намсараев.
«Байкал-Daily» недавно рассказывал о Хама-Цырене Аюшеевиче. В 1949 году в возрасте 20 лет он был призван в ряды Советской Армии, попал в зенитный полк и освоил специальность наводчика. Попал на Корейскую войну, сведения о которой долгое время были засекречены.
Хама-Цырен Намсараев служил наводчиком-зенитчиком. За отличную службу его даже лично благодарил легендарный лётчик, Герой Советского Союза Иван Кожедуб.
- Нашему расчёту как-то удалось сбить американский самолет. К нам приезжал Кожедуб, всех поздравил, пожал всем руки. Командира роты и командира отделения представили к правительственной награде, а нам со вторым наводчиком китайский генерал вручил по 400 тысяч юаней, - рассказал Хама-Цырен Аюшеевич.
В общей сложности солдат Намсараев прослужил в рядах Советской Армии 3 года 10 месяцев, из них 3 года – в Северной Корее. Давал подписку о неразглашении военной тайны.
После войны трудился в колхозе «Дружба». Воспитал вместе с супругой 10 сыновей и двух дочерей. У ветерана много внуков, правнуков, есть и праправнучка. Подробнее о жизни достойного сына Бурятии – по ссылке.
В 1976 году участников «неизвестной» корейской войны по закону приравняли к участникам Великой Отечественной войны.
В Бурятии скончался ветеран «секретной» войны в Корее
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