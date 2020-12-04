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COVID-клиника в Чите прекратила ночной приём

COVID-клиника в Чите прекратила ночной приём
Общество,  Фото:pixabay.com
Это связано с сокращением обращений в ночное время

Сегодня на заседании оперативного штаба в министерстве здравоохранения Забайкальского края было принято решение об изменении режима работы клиники для больных коронавирусом. Ночной приём пациентов с 5 декабря прекращается. Обратиться за медицинской помощью в COVID-клинику по улице Богомягкова, 123, можно будет ежедневно с 8:00 до 22:00. Такая схема работы введена до особого распоряжения.

Изменения связаны с небольшим количеством пациентов в ночное время. Клинический медицинский центр провёл анализ работы медорганизации. В период с 22:00 до 6:00, на текущую неделю, было зарегистрировано по пять-шесть обращений, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- Сегодня мы начали поэтапную схему сокращения коечного фонда в моностационарах. Пересмотрели схему работы поликлиники в Чите для больных коронавирусной инфекцией. Все эти изменения введены до особого распоряжения. Если эпидемиологическая ситуация вновь поменяется в неблагоприятную сторону, то коечный фонд будет развернут на полную мощь, - отметила заместитель министра здравоохранения Юлия Зверочкина.

Сегодня на станции скорой медицинской помощи работает 31 бригада. Задержек по санитарной транспортировке пациентов с COVID-19 не зафиксировано, уточнили в правительстве.

По данным оперативного штаба на 4 декабря, в Забайкальском крае за сутки выявлено 262 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего госпитализировано 1 537 человек. Выписано с начала года с выздоровлением – 18 588 пациентов, за сутки выписали 208 забайкальцев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ инфекционная больница сворачивает ковидные койки. В резерв временно направлено 60 коек.
коронавирус
 
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