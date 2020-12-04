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В Иркутской области более 33 тысяч случаев заражения COVID-19

В Иркутской области более 33 тысяч случаев заражения COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
Умерло около тысячи человек

По данным оперштаба, на утро 4 декабря в Иркутской области зарегистрировано 33 466 подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии. Суточный прирост составил 275 человек.

Госпитализировано 3 752 человека.

За всё время выздоровело 29 455 пациентов, в том числе 248 человек выздоровели накануне.

За весь период умерли 948 пациентов, 14 из них скончались накануне.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии коронавирус немного снижает обороты. На сегодняшний день зарегистрировано 20 156 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 243 пациента. Это сравнительно меньше, чем на прошлой неделе.
коронавирус
 
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