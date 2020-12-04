Улан-удэнка не смогла аннулировать кредит, взятый для мошенников

Банк не поддержал клиентку, ставшую жертвой аферистов



Улан-удэнка обратилась в суд и просила признать недействительным кредитный договор, который был взят под влиянием мошенников. Женщина надеялась расторгнуть применить последствия недействительности сделки и аннулировать кредит.



Женщина разместила на сайте «Авито» объявление о продаже земельного участка в улан-удэнском ДНТ. По объявлению позвонила женщина из другого города. Она заверила, что готова купить участок и даже предложила внести залог в 50 тысяч рублей. Продавец сообщила номер своей карты, чтобы получить залог. Через пять минут на счёт улан-удэнки поступили 220 тысяч рублей.



Незнакомка заявила, что ошибочно отправила не ту сумму и попросила вернуть деньги, что улан-удэнка и сделала. При этом «покупатель» обещала сразу же перевести на номер карты продавца участка обещанный залог в 50 тысяч. Всё это время жительница Бурятии находилась на телефонной связи с женщиной, а после окончания разговора получила смс-сообщение об оформлении кредита на сумму 220 тысяч рублей. Повторно дозвониться до «покупательницы» не удалось, поскольку мошенница уже выключила телефон.



Женщина обратилась в полицию, а после пошла в суд, просят признать договор, заключенный в результате мошеннических действий, ничтожным.



Представитель банка против иска возражал. Он заявил, что кредитный договор на сумму 220 тысяч рублей заключен с использованием аналога собственноручной подписи, поскольку к номеру телефона клиентка подключила услугу «Мобильный банк» с привязкой к банковской карте.



Районный суд отказал улан-удэнке, указав, что вход в личный кабинет произведён с использованием персональных средств доступа, правильного ПИН-код для заключения кредитного договора.



По закону, после подписания кредитного договора он сразу вступает в силу. Односторонний отказ от обязательств исключён, в том числе и одностороннее расторжение, напомнили обманутой женщине.



Улан-удэнка пыталась обжаловать решение суда. Апелляционная инстанция отклонила доводы жалобы горожанки и оставила решение районного суда без изменения.



- В данном случае, банк свои обязательства по кредитному договору выполнил в полном объёме, предоставив кредитные денежные средства по её заявлению, которыми она распорядилась по своему усмотрению, - пояснили в Верховном суде Бурятии.

