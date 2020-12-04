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В Бурятии выбирают лучших молодых писателей

В Бурятии выбирают лучших молодых писателей
Общество,  Фото:pixabay.com
Произведения поэтов и прозаиков соревнуются за приз читательских симпатий

В Бурятии в рамках фестиваля «Байкальские чтения» проводится конкурс молодых писателей на приз зрительских симпатий. Участие в этом разделе литературного семинара не было обязательным – все участники секций дали согласие на публикацию работ. Голосование проходит в социальных сетях национальной библиотеки РБ, сообщает пресс-служба учреждения.

Среди молодых прозаиков, пишущих на русском языке, за приз зрительских симпатий борются произведения Евгения Попова, Екатерины Араповой, Карины Судановой и Эржэн Очировой.

В секции молодых поэтов, пишущих на бурятском языке, участвуют Элбэг Зандраев с «Саhан ба саhахан уг», Сарюна Самсонова с «Өөрлигой дунда hypгуулиин 90 жэлэй ойдо зорюулагдаhан шүлэг» и Номина Тарнуева с «Арадай уран зурааша».

Также проходит голосование за лучшего молодого поэта, пишущего на русском языке:
- Александра Зайкова, «Прадед»;
- Евгения Зондуева, «Воин»;
- Алёна Кирикова, «Кружева твоих мыслей...»;
- Валентина Максимова, «Суета»;
- Нина Пантелеева, «Забытый обелиск»;
- Ирина Фёдорова, «Байкал»;
- Альбина Чойдорова, «Пристань».
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