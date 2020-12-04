Произведения поэтов и прозаиков соревнуются за приз читательских симпатий
В Бурятии в рамках фестиваля «Байкальские чтения» проводится конкурс молодых писателей на приз зрительских симпатий. Участие в этом разделе литературного семинара не было обязательным – все участники секций дали согласие на публикацию работ. Голосование проходит в социальных сетях национальной библиотеки РБ, сообщает пресс-служба учреждения.
Среди молодых прозаиков, пишущих на русском языке, за приз зрительских симпатий борются произведения Евгения Попова, Екатерины Араповой, Карины Судановой и Эржэн Очировой.
В секции молодых поэтов, пишущих на бурятском языке, участвуют Элбэг Зандраев с «Саhан ба саhахан уг», Сарюна Самсонова с «Өөрлигой дунда hypгуулиин 90 жэлэй ойдо зорюулагдаhан шүлэг» и Номина Тарнуева с «Арадай уран зурааша».
Также проходит голосование за лучшего молодого поэта, пишущего на русском языке:
- Александра Зайкова, «Прадед»;
- Евгения Зондуева, «Воин»;
- Алёна Кирикова, «Кружева твоих мыслей...»;
- Валентина Максимова, «Суета»;
- Нина Пантелеева, «Забытый обелиск»;
- Ирина Фёдорова, «Байкал»;
- Альбина Чойдорова, «Пристань».
В Бурятии выбирают лучших молодых писателей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Награждённые внесли значительный вклад в развитие добровольчества на территории города
Также планируют ремонт автодороги «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск»
Поощрение они получат в связи с празднованием Дня Героев Отечества
Соревнования пройдут в Сербии в середине декабря
Булат Баясхолонов выиграл «бронзу» в весовой категории до 61 кг
В отличие от сырного продукта, натуральному сыру необходимо время для созревания не менее 30-60 дней
Певец DAVID несколько недель искал подходящего бурятского артиста
Каждую ночь чистят все 56 км трамвайных путей
Мастер-класс пройдёт на следующей неделе
Перед женщинами-медиками выступили мужчины
Об этом сообщили синоптики
С 2018 года работодателям выплачивается компенсация затрат на трудоустройство ранее осуждённых лиц
У женщины начались преждевременные роды
Рафаэль Кулиев из Бурятии смог удивить организаторов телешоу
Районная администрация запустила праздничный челлендж