В Бурятии выбирают лучших молодых писателей

Произведения поэтов и прозаиков соревнуются за приз читательских симпатий



В Бурятии в рамках фестиваля «Байкальские чтения» проводится конкурс молодых писателей на приз зрительских симпатий. Участие в этом разделе литературного семинара не было обязательным – все участники секций дали согласие на публикацию работ. Голосование проходит в социальных сетях национальной библиотеки РБ, сообщает пресс-служба учреждения.



Среди молодых прозаиков, пишущих на русском языке, за приз зрительских симпатий борются произведения Евгения Попова, Екатерины Араповой, Карины Судановой и Эржэн Очировой.



В секции молодых поэтов, пишущих на бурятском языке, участвуют Элбэг Зандраев с «Саhан ба саhахан уг», Сарюна Самсонова с «Өөрлигой дунда hypгуулиин 90 жэлэй ойдо зорюулагдаhан шүлэг» и Номина Тарнуева с «Арадай уран зурааша».



Также проходит голосование за лучшего молодого поэта, пишущего на русском языке:

- Александра Зайкова, «Прадед»;

- Евгения Зондуева, «Воин»;

- Алёна Кирикова, «Кружева твоих мыслей...»;

- Валентина Максимова, «Суета»;

- Нина Пантелеева, «Забытый обелиск»;

- Ирина Фёдорова, «Байкал»;

- Альбина Чойдорова, «Пристань».

