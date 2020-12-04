Булат Баясхолонов выиграл «бронзу» в весовой категории до 61 кг
В Смоленске завершается первенство России U-23 по вольной борьбе. 3 декабря состоялись финальные поединки в весовых категориях до 61, 74, 92 и 125 кг.
Бронзовую медаль в весовой категории до 61 кг завоевал бурятский борец Булат Баясхолонов. Он выиграл схватку за третье место у Алана Абиева из Северной Осетии, сообщает группа «Борцы Бурятии».
Сегодня, 4 декабря, соревнования завершатся финальными схватками в весовых категориях до 65, 79 и 97 кг.
Напомним, что Александр Балтуев из Иркутской области выиграл «серебро» в весовой категории до 70 кг.
Бурятский борец стал призёром первенства России
Общество, Фото:
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