Три вольницы из Бурятии выступят на Кубке мира

Общество, Фото: пресс-служба ЦСП РБ

Соревнования пройдут в Сербии в середине декабря



Три спортсменки центра спортивной подготовки Бурятии выступят на Кубке мира – 2020 по вольной борьбе, сообщает пресс-служба ЦСП РБ.



В состав сборной России вошли чемпионка России – 2020 Вероника Чумикова (весовая категория до 57 кг, тренеры: Смирнова О.В., Гулгенов Ц.Б., Белов Н.П.), бронзовый призёр чемпионата Европы Мария Кузнецова (весовая категория до 65 кг, тренеры: Смирнова О.В., Гулгенов Ц.Б., Белов Н.П.), бронзовый призёр чемпионата России – 2020 Евгения Захарченко (весовая категория до 72 кг, тренер Цэдашиев Б.Г.).



Кубок мира в личном зачёте по спортивной борьбе пройдёт с 12 по 18 декабря в Белграде, столице Сербии. Сейчас сборная России готовится к турниру на спортивной базе ТЦСКР «Крымский» в Алуште.

