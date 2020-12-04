В Улан-Удэ сотрудники МЧС нашли скрутки проводов

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

МЧС и ОНФ провели совместный рейд



На днях сотрудники МЧС и представители Общероссийского народного фронта провели рейд по жилому сектору Улан-Удэ. Участники рейда напомнили жителям посёлка Стеклозавод о правилах пожарной безопасности Особое внимание инспекторы госпожнадзора и активисты уделили квартирам, где живут многодетные семьи, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



- Особых нарушений в местах проживания мы не нашли. В основном нарушения были выявлены по электросетям общего пользования. Так, в ходе проверки в наружных коридорах многоквартирных домов мы обнаружили скрутки и паутины электросетей, – рассказал старший дознаватель отдела надзорной деятельности по Улан-Удэ Алексей Иванов.



С началом зимы увеличивается нагрузка на электросети, которая может привести к короткому замыканию. В большинстве случаев следствием коротких замыканий становятся бытовые пожары.



Во время рейда горожан проинструктировали по соблюдению правил пожарной безопасности и вручили памятки.



Подобные профилактические рейды проходят на протяжении всего отопительного сезона.

