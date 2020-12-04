Полиция Бурятии поделилась архивными снимками

В связи с праздничной датой пресс-служба МВД Бурятии представили фотографии, отражающие историю ОВД республики на разных этапах развития.

























Так правоохранительная служба стала называться после 4 декабря 1923 года, когда открылся первый съезд Советов Бурятии, законодательно закрепивший создание Бурят-Монгольской АССР. Съезд образовал ЦИК и Совнарком Бурят-Монгольской АССР, учредил Народный Комиссариат внутренних дел БМ АССР во главе с Матвеем Давыдовичем Берманом, а в его составе - Управление милиции.Позднее, 23 марта 1946 года, Народный Комиссариат внутренних дел был переименован в Министерство внутренних дел БМ АССР.История органов внутренних дел республики уходит корнями в XVII Iвек. 10 октября 1798 года в Верхнеудинске было официально оформлено городское полицейское присутствие на основе Устава благочиния и с учетом опыта создания полиции в других городах.Полиция была подчинена коменданту, а с 1800 года – городничему, и состояла из частного пристава, одного-двух квартальных надзирателей, двух-пяти канцелярских служителей, шести десятских. Она отвечала за сохранение порядка в городе, соблюдение законов и постановлений, расследование уголовных дел, розыск беглых крестьян и солдат, приведение в исполнение повелений местной администрации и решений судов, содействие финансовым органам в деле взимания налогов, податей, недоимок с населения, за борьбу с пожарами, соблюдение паспортного режима и подчинялась городской управе.За годы своего существования полиция Бурятии, как и России в целом, претерпевала различные реорганизации. В первую очередь, они были связаны с изменением функционала и расширения присутствия. В том числе, за счет преобразований в части территориальной составляющей.Например, в середине XIX века, служба, объединившись с земской полицией, была преобразована в окружное полицейское управление. В 1917 г. после революция прежняя администрация была упразднена и заменена учреждениями на новых основаниях. Полиция была реорганизована в милицию.