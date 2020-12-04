Бурятским параспортсменам вручили новые кресла-коляски

В международный день инвалидов, 3 декабря, в специализированном жилом доме инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с членами сборной России по стрельбе из лука среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.













- Мы благодарны за поддержку, продвижение и популяризацию адаптивных видов спорта. Спасибо. Вы сказали - вы сделали. Для нас это очень ценно. Это даёт нам возможность реализовать себя достойно в жизни. Мы постараемся добиваться своих конечных целей и идти к золотым победам, – пообещала спортсмен республиканской спортивно-адаптивной школы Марина Бадмаева.





Решение о приобретении оборудования для инвалидов и спортивного инвентаря глава принял после прошлогодней встречи со спортсменами специализированного дома для инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой. Для этих целей было выделено дополнительное финансирование из республиканского бюджета в размере 2,66 млн рублей.





Одному из спортсменов приобретён спортивный классический лук с комплектом стрел для спортивного лука, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.















Алексей Цыденов поздравил спортсменов с высокими результатами, выполнением спортивных разрядов, присвоением званий «Мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта» и вручил спортсменам новые кресла-коляски.- Эти коляски легче, удобнее, комплектация позволяет достигать лучших спортивных результатов. Электропривод позволяет двигаться на коляске с меньшей нагрузкой на спортсмена, чтобы он мог показать лучшие результаты. Всё для того, чтобы наши люди могли достойно конкурировать и побеждать. Желаю всего вам самого лучшего, уверенных результатов, успешной подготовки к Олимпиаде, двигайтесь вперед к новым победам! – сказал Алексей Цыденов.Спортсменам республиканской спортивно-адаптивной школы, членам сборной РФ по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, приобрели 10 инвалидных колясок активного типа из титанового сплава для выезда на сборы и соревнования. А также четыре электроприставки для инвалидной коляски (электроколесо).