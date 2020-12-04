Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи
Представители прокуратуры Бурятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в обучающих семинарах для сотрудников территориальных подразделений Главного управления МЧС России по республике и работников управления записи актов гражданского состояния республики.
- Мероприятия посвящены профилактике коррупционных правонарушений. Основными темами встреч стали вопросы привлечения к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг бывшего государственного или муниципального служащего, соблюдение антикоррупционного законодательства в части урегулирования конфликта интересов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Слушателям рассказали о типичных нарушениях антикоррупционного законодательства, допускаемых государственными служащими, привели примеры из прокурорской и судебной практики по административным делам за совершение коррупционных правонарушений.
В Бурятии рассказали о антикоррупционных нарушениях
Общество, Фото:
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