В Бурятии рассказали о антикоррупционных нарушениях

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи



Представители прокуратуры Бурятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в обучающих семинарах для сотрудников территориальных подразделений Главного управления МЧС России по республике и работников управления записи актов гражданского состояния республики.



- Мероприятия посвящены профилактике коррупционных правонарушений. Основными темами встреч стали вопросы привлечения к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг бывшего государственного или муниципального служащего, соблюдение антикоррупционного законодательства в части урегулирования конфликта интересов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Слушателям рассказали о типичных нарушениях антикоррупционного законодательства, допускаемых государственными служащими, привели примеры из прокурорской и судебной практики по административным делам за совершение коррупционных правонарушений.

