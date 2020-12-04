Ответ дан после прокурорского вмешательства
Житель Баунтовского района Бурятии обратился в администрацию района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В нарушение закона должностным лицом администрации проверочные мероприятия по обращению не проводились, выезд на место не осуществлялся, ответ заявителю не направлен.
В отношении ответственного должностного лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, по результатам рассмотрения которого виновному назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.
Кроме того, прокурор района внёс представление главе муниципального образования, которое удовлетворено, заявителю дан ответ, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Администрация района не ответила на обращение жителя Бурятии
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