Администрация района не ответила на обращение жителя Бурятии

Ответ дан после прокурорского вмешательства



Житель Баунтовского района Бурятии обратился в администрацию района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В нарушение закона должностным лицом администрации проверочные мероприятия по обращению не проводились, выезд на место не осуществлялся, ответ заявителю не направлен.



В отношении ответственного должностного лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, по результатам рассмотрения которого виновному назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.



Кроме того, прокурор района внёс представление главе муниципального образования, которое удовлетворено, заявителю дан ответ, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.





