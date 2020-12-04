Для этого нужно предварительно записаться
Прокурор Бурятии Галина Ковалёва 8 декабря с 10:00 до 12:00 с помощью видеоконференцсвязи проведёт личный приём жителей Закаменского и Хоринского районов республики.
Для записи на приём необходимо обратиться в районную прокуратуру лично или по телефонам прокуратур Закаменского района 8(301-37) 4-30-12, 4-54-95, Хоринского района 8(301-48) 22-4-23, 22-6-71.
Прокурор Бурятии проведёт приём граждан онлайн
Общество, Фото:
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