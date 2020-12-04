В дело вмешалась прокуратура
Владелец магазина сотовой связи, расположенного в городе Северобайкальск, нарушил трудовое законодательство.
Как выяснила прокурорская проверка, заработная плата работнику магазина за апрель – июнь выплачивалась в размере ниже установленного законом минимального размера оплаты труда и без учёта повышения МРОТ с 1 января 2020 года.
Работодателю внесено представление, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за неполная выплату в установленный срок заработной платы.
Государственной инспекцией труда в республике владелец магазина привлечён к административной ответственности, назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Работнику заработная плата доначислена.
В Бурятии продавцу выплачивали зарплату ниже МРОТ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ответ дан после прокурорского вмешательства
Для этого нужно предварительно записаться
В дело вмешалась прокуратура
Она будет касаться антикоррупционных вопросов
Местами в республике температура опускалась до -30
За время существования акции было исполнено 7950 желаний
Участники могут использовать любые материалы и любую технику
Второй по численности город Иркутской области отметит 65-летие 12 декабря
В этом году все его этапы проведут в дистанционном режиме
Защитные сооружения на реке Читинка были повреждены в 2018 году паводками
Для уроженки Усть-Илимского района это третье «европейское золото»
Мероприятие было приурочено к международному дню инвалидов
Турнир проходит в закрытом режиме, без зрителей
Александр Балтуев выиграл «серебро» в весовой категории до 70 кг
Гран-при младшей группы завоевал ансамбль из Улан-Удэ