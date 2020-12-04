В Бурятии продавцу выплачивали зарплату ниже МРОТ

В дело вмешалась прокуратура



Владелец магазина сотовой связи, расположенного в городе Северобайкальск, нарушил трудовое законодательство.



Как выяснила прокурорская проверка, заработная плата работнику магазина за апрель – июнь выплачивалась в размере ниже установленного законом минимального размера оплаты труда и без учёта повышения МРОТ с 1 января 2020 года.



Работодателю внесено представление, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за неполная выплату в установленный срок заработной платы.



Государственной инспекцией труда в республике владелец магазина привлечён к административной ответственности, назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Работнику заработная плата доначислена.

