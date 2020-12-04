Она будет касаться антикоррупционных вопросов
В прокуратуре Бурятии 10 и 11 декабря будет работать «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции, соблюдения предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.
Приём звонков о нарушениях закона в рассматриваемой сфере будет осуществляться с 9.00 до 18.00 часов по телефонам 8 (301-2) 21-44-98, 8-914-050-96-79.
Прокуратура Бурятии проведёт «горячую линию»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ответ дан после прокурорского вмешательства
Для этого нужно предварительно записаться
В дело вмешалась прокуратура
Она будет касаться антикоррупционных вопросов
Местами в республике температура опускалась до -30
За время существования акции было исполнено 7950 желаний
Участники могут использовать любые материалы и любую технику
Второй по численности город Иркутской области отметит 65-летие 12 декабря
В этом году все его этапы проведут в дистанционном режиме
Защитные сооружения на реке Читинка были повреждены в 2018 году паводками
Для уроженки Усть-Илимского района это третье «европейское золото»
Мероприятие было приурочено к международному дню инвалидов
Турнир проходит в закрытом режиме, без зрителей
Александр Балтуев выиграл «серебро» в весовой категории до 70 кг
Гран-при младшей группы завоевал ансамбль из Улан-Удэ