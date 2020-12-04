Прокуратура Бурятии проведёт «горячую линию»

Она будет касаться антикоррупционных вопросов



В прокуратуре Бурятии 10 и 11 декабря будет работать «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции, соблюдения предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.



Приём звонков о нарушениях закона в рассматриваемой сфере будет осуществляться с 9.00 до 18.00 часов по телефонам 8 (301-2) 21-44-98, 8-914-050-96-79.

