Норма по бензапирену в воздухе Улан-Удэ превышена в 24 раза

Роспотребнадзор просит улан-удэнцев держать окна закрытыми



С 20 по 25 ноября в Улан-Удэ провели исследование по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Пробы были взяты в точках контроля, расположенных вблизи жилых домов на улицах с интенсивным движением транспорта. Это улицы Тулаева, Жердева, Терешковой, Приречная, Трубачеева, Смолина, Борсоева, Кабанская, Столичная, Ключевская, проспект 50 лет Октября. Управление Роспотребнадзора по Бурятии озвучило результаты исследований.



- Установлено превышение предельно допустимой концентрации по азота диоксиду до 1,29 раза, формальдегиду в 6,18 раза, фенолу до 2,4 раза. Зафиксировано однократное превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации по бенз(а)пирену в 24 раза, - сообщили в управлении Роспотребна



Управление Роспотребнадзора по Бурятии рекомендует улан-удэнцам по возможности минимизировать время пребывания на улице. Также жителям советуют плотно закрывать окна и двери.



Улан-удэнцам советуют обильно пить (щёлочную минеральную воду, несладкие отвары шиповника, брусники, зелёный чай). Детям младшего возраста следует давать обычную кипяченую воду, а грудничкам - увеличить частоту грудного кормления и установить режим допаивания.



При отсутствии противопоказаний рекомендуется приём поливитаминов, употребление легкоусвояемых, богатых витаминами и минеральными веществами продуктов, овощей и фруктов.



По возможности следует снизить употребление жареной, копченой пищи.



Лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний - немедленно обратиться к врачу.



Желательно исключить дополнительную физическую активность на улице, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода. Также лучше отказаться от употребления алкоголя, по возможности исключить курение.



Исследования качества атмосферного воздуха продолжаются.

