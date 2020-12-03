 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 декабря

02 декабря

Популярное

Норма по бензапирену в воздухе Улан-Удэ превышена в 24 раза

Норма по бензапирену в воздухе Улан-Удэ превышена в 24 раза
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Роспотребнадзор просит улан-удэнцев держать окна закрытыми

С 20 по 25 ноября в Улан-Удэ провели исследование по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Пробы были взяты в точках контроля, расположенных вблизи жилых домов на улицах с интенсивным движением транспорта. Это улицы Тулаева, Жердева, Терешковой, Приречная, Трубачеева, Смолина, Борсоева, Кабанская, Столичная, Ключевская, проспект 50 лет Октября. Управление Роспотребнадзора по Бурятии озвучило результаты исследований.

- Установлено превышение предельно допустимой концентрации по азота диоксиду до 1,29 раза, формальдегиду в 6,18 раза, фенолу до 2,4 раза. Зафиксировано однократное превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации по бенз(а)пирену в 24 раза, - сообщили в управлении Роспотребна

Управление Роспотребнадзора по Бурятии рекомендует улан-удэнцам по возможности минимизировать время пребывания на улице. Также жителям советуют плотно закрывать окна и двери.

Улан-удэнцам советуют обильно пить (щёлочную минеральную воду, несладкие отвары шиповника, брусники, зелёный чай). Детям младшего возраста следует давать обычную кипяченую воду, а грудничкам - увеличить частоту грудного кормления и установить режим допаивания.

При отсутствии противопоказаний рекомендуется приём поливитаминов, употребление легкоусвояемых, богатых витаминами и минеральными веществами продуктов, овощей и фруктов.

По возможности следует снизить употребление жареной, копченой пищи.

Лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний - немедленно обратиться к врачу.

Желательно исключить дополнительную физическую активность на улице, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода. Также лучше отказаться от употребления алкоголя, по возможности исключить курение.

Исследования качества атмосферного воздуха продолжаются.
загрязнение воздуха
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Учитель из Бурятии выиграл всероссийский конкурс
Учитель из Бурятии выиграл всероссийский конкурс
Общество, 03.12.2020
Учитель математики обошёл участников из 40 регионов
Норма по бензапирену в воздухе Улан-Удэ превышена в 24 раза
Норма по бензапирену в воздухе Улан-Удэ превышена в 24 раза
Общество, 03.12.2020
Роспотребнадзор просит улан-удэнцев держать окна закрытыми
Иркутскую область накроют метели
Иркутскую область накроют метели
Общество, 03.12.2020
Завтра ожидается ветер, снег, метели
В Улан-Удэ определились с датой открытия ёлочных базаров
В Улан-Удэ определились с датой открытия ёлочных базаров
Общество, 03.12.2020
Названа средняя цена новогодней сосны
Над главной ёлкой Улан-Удэ раскинется «звёздное небо»
Над главной ёлкой Улан-Удэ раскинется «звёздное небо»
Общество, 03.12.2020
В этом году в Улан-Удэ будет самая красивая ёлка
В улан-удэнской «инфекционке» сворачивают ковидные койки
В улан-удэнской «инфекционке» сворачивают ковидные койки
Общество, 03.12.2020
В резерв направлено сразу несколько десятков коек
«Станция – это вся моя жизнь»
«Станция – это вся моя жизнь»
Общество, 03.12.2020
О своём трудовом пути рассказал мастер участка ТЭЦ-1 Михаил Халбаев
В Бурятии разгорелся скандал вокруг павильона за 1,5 миллиона
В Бурятии разгорелся скандал вокруг павильона за 1,5 миллиона
Общество, 03.12.2020
Люди потребовали ответа, на что потрачены средства «Народного бюджета»
Лицом рекламы Сбера стал Жорж Милославский
Лицом рекламы Сбера стал Жорж Милославский
Общество, 03.12.2020
Возвратить на экран героя фильма «Иван Васильевич меняет профессию» помогли технологии
Коронавирус унёс жизнь заслуженного врача Бурятии
Коронавирус унёс жизнь заслуженного врача Бурятии
Общество, 03.12.2020
Владимир Алексеев был опытным и известным в Бурятии санитарным врачом
В Бурятии произошёл пожар в магазине
В Бурятии произошёл пожар в магазине
Общество, 03.12.2020
Пожарные спасли от огня магазин и жилой дом
В Забайкалье с начала года родились две тройни
В Забайкалье с начала года родились две тройни
Общество, 03.12.2020
Недавно в один день зарегистрировали две пары двойняшек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^