Для уроженки Усть-Илимского района это третье «европейское золото»
Спортсменка из посёлка Невон Усть-Илимского района Иркутской области Алёна Тремасова победила на первенстве Европы по боксу среди девушек 15-16 лет, которое с 23 ноября по 2 декабря проходило в Софии в Болгарии. Она выступала в весовой категории до 48 кг.
На первенстве Европы Алёна провела три боя, во всех одержала безоговорочную победу. В полуфинале она победила польскую спортсменку Александру Козак. В финале с существенным преимуществом выиграла у Аны Романтов из Румынии.
У Алёны Тремасовой – это третье «золото» первенства Европы по боксу. В 2018 году она стала победительницей первенства Европы по боксу среди девушек 13-14 лет в Болгарии. В 2019 году спортсменка завоевала золотую медаль на первенстве Европы по боксу среди девушек 15-16 лет в Румынии. Алёна Тремасова является воспитанницей детско-юношеской спортивной школы Усть-Илимского района и тренируется у Василия Ейникова.
В целом сборная России юношей и девушек 15-16 лет триумфально выступила на первенстве Европы по боксу в Софии. Российские спортсмены заняли первое командное место, завоевав 22 медали турнира, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Спортсменка из Иркутской области победила на первенстве Европы по боксу
Общество, Фото:
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