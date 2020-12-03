Завтра ожидается ветер, снег, метели
В Иркутской области завтра ожидается непогода. По данным синоптиков, 4 декабря местами в северных районах сохранится северо-западный ветер 15-18 м/с, снег, метели.
По области переменная облачность, местами небольшой снег, ночью в Киренском, северо-восточных районах небольшой, местами умеренный снег, утром местами туман. Ветер юго-западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, в северных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метели. Температура ночью -9,-14, при прояснении -19,-24, в центральных, южных, верхнеленских районах -26,-31, при натекании облачности -18,-23, днём -8,-13, местами -17,-22.
В Иркутске переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туман, ветер переменный до 5 м/с, температура ночью -21,-23, днём -11,-13.
При сильном ветре возможны плановые отключения электроэнергии во избежание коротких замыканий в результате перехлёста проводов.
- При снежном накате трассы, следует быть осторожным водителям автотранспорта. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрёстках и пешеходных переходах, - предупреждают в региональном МЧС.
При метелях нельзя оставлять открытыми окна, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Необходимо убрать с балконов и подоконников незакреплённые вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Не стоит пренебрегать требованиям пожарной безопасности.
Иркутскую область накроют метели
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