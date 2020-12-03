В Улан-Удэ определились с датой открытия ёлочных базаров

Названа средняя цена новогодней сосны



«Ёлочные базары» в Улан-Удэ откроются 20 декабря, сообщила сегодня администрация города.



Пункты продажи ёлок откроются во всех трёх городских районах. Всего с 20 по 31 декабря будут работать восемь ёлочных базарах. Они будут открыты в будние и выходные дни с 10.00 до 20.00.



Средняя цена новогодней сосны составит 500 рублей, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города.



Комитет провёл аукцион на право размещения нестационарных торговых объектов по реализации хвойных деревьев. По его итогам с победителями были заключены договоры на места.



Кроме того, горожане могут приобрести сосну к Новому году у МБУ «Городское лесничество». Деревья берут с мест санитарных вырубок, противопожарных разрывов. Адрес: Улан-Удэ, ул. Ипподром, д.3.

