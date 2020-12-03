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Борец из Иркутской области стал призёром первенства России

Борец из Иркутской области стал призёром первенства России
Общество, 
Александр Балтуев выиграл «серебро» в весовой категории до 70 кг

С 30 ноября по 5 декабря в Смоленске проходит первенство России U-23 по вольной борьбе. Несмотря на то, что первенство мира по этому возрасту из-за коронавирусных ограничений было отменено, было принято решение провести внутренние соревнования по вольной борьбе по этому возрасту.

2 декабря прошли финальные схватки в весовых категориях до 57, 70 и 86 кг. Серебряным призёром первенства в категории до 70 кг стал Александр Балтуев из Иркутской области. В последнем поединке он уступил «золото» Иналбеку Шериеву из Подмосковья, сообщает группа «Борцы Бурятии».

Сегодня, 3 декабря, состоятся финалы в весовых категориях до 61, 74, 92 и 125 кг. 4 декабря первенство завершится финальными схватками в весовых категориях до 65, 79 и 97 кг.
спорт вольная борьба первенство России Иркутская область
 
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