Александр Балтуев выиграл «серебро» в весовой категории до 70 кг
С 30 ноября по 5 декабря в Смоленске проходит первенство России U-23 по вольной борьбе. Несмотря на то, что первенство мира по этому возрасту из-за коронавирусных ограничений было отменено, было принято решение провести внутренние соревнования по вольной борьбе по этому возрасту.
2 декабря прошли финальные схватки в весовых категориях до 57, 70 и 86 кг. Серебряным призёром первенства в категории до 70 кг стал Александр Балтуев из Иркутской области. В последнем поединке он уступил «золото» Иналбеку Шериеву из Подмосковья, сообщает группа «Борцы Бурятии».
Сегодня, 3 декабря, состоятся финалы в весовых категориях до 61, 74, 92 и 125 кг. 4 декабря первенство завершится финальными схватками в весовых категориях до 65, 79 и 97 кг.
Борец из Иркутской области стал призёром первенства России
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