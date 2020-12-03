Защитные сооружения на реке Читинка были повреждены в 2018 году паводками
В столице Забайкальского края межведомственная комиссия приняла работу подрядчика по ремонту дамбы на левом берегу реки Читинка. Всего отремонтировали 4,5 километра сооружений по левому берегу реки. В 2021 году продолжится ремонт по правому берегу. Стоимость работ составила около 7 миллионов рублей.
- По результатам обследований инженерных сооружений, защищающих город от паводков, было принято решение об их ремонте, так как сооружения находились в неудовлетворительном состоянии. Участок дамбы по улице 1-я Ипподромная был в аварийном состоянии,- рассказал министр природных ресурсов Забайкальского края Сергей Немков.
Напомним, прошедшие в 2018 году паводки, повредили защитные сооружения в Чите, во многих местах подмыло бетонные плиты, которыми были закреплены откосы дамбы. Были разрушены водопропускные сооружения, просело тело дамбы, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
В Чите завершены работы по ремонту левобережной дамбы
Общество, Фото:
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