В Чите завершены работы по ремонту левобережной дамбы

Общество, Фото: пресс-служба минприроды Забайкальского края

Защитные сооружения на реке Читинка были повреждены в 2018 году паводками



В столице Забайкальского края межведомственная комиссия приняла работу подрядчика по ремонту дамбы на левом берегу реки Читинка. Всего отремонтировали 4,5 километра сооружений по левому берегу реки. В 2021 году продолжится ремонт по правому берегу. Стоимость работ составила около 7 миллионов рублей.



- По результатам обследований инженерных сооружений, защищающих город от паводков, было принято решение об их ремонте, так как сооружения находились в неудовлетворительном состоянии. Участок дамбы по улице 1-я Ипподромная был в аварийном состоянии,- рассказал министр природных ресурсов Забайкальского края Сергей Немков.



Напомним, прошедшие в 2018 году паводки, повредили защитные сооружения в Чите, во многих местах подмыло бетонные плиты, которыми были закреплены откосы дамбы. Были разрушены водопропускные сооружения, просело тело дамбы, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.

