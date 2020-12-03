В Улан-Удэ наградили авторов лучших песен о Великой Отечественной

По решению жюри победителями конкурса стали песни «У солдатской могилы» (музыка Виктора Усовича, слова Маргариты Афанасьевой) и «Би Буряад» (музыка Дулмы Сунраповой, слова Зорикто Тогочиева). На эти песни были сняты видеоклипы.





<br />





<br />





Жюри конкурса в составе: Гилёва Александра - композитора, кандидата искусствоведения, члена Союза композиторов Москвы и России, преподавателя Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, председателя жюри; Дондокова Баира - композитора, лауреата Государственной премии Бурятии, заслуженного деятеля искусств Бурятии, заслуженного работника культуры Агинского Бурятского автономного округа; Линховоин Даримы - художественного руководителя Бурятского государственного академического театра оперы и балета; Бухаевой Арюны - главного специалиста- эксперта министерства культуры Республики Бурятия; Гомбоевой Альбины– заведующей отделом культурно- массовых мероприятий ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества», заслуженного работника культуры Бурятии, координатора конкурса; Богдановой Валентины - заведующей вокально-хоровым сектором ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества», заслуженного работника культуры Бурятии.

3 декабря в Музее истории Бурятии министр культуры Соелма Дагаева наградила авторов лучших песен конкурса «Победный марш культуры». Композиторы Виктор Алексеевич Усович и Дулма Сунрапова получили дипломы победителей конкурса.С марта по ноябрь в республике прошёл IV республиканский смотр-конкурс «Победный марш культуры», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы.В рамках данного смотра прошёл конкурс на создание песен среди профессиональных и любительских композиторов, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.Также в рамках данного смотра-конкурса с апреля по июнь месяц в Республиканском центре народного творчества прошел конкурс на создание видеороликов «Торжество Победы. Торжество жизни». В конкурсе приняли участие люди разных возрастов и профессий.Свои работы направили 35 участников из разных районов Бурятии и даже Ленинградской области.По итогам обсуждения победителями конкурса стали:Диплом I степени видеоролик «Поздравление ветерана», АУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», с.Татаурово, Прибайкальского района; Диплом II степени видеоролик «История одного поиска», Дугаров Гарма Дашиевич - с. Петропавловка, Джидинского района;Диплом III степени видеоролик «Командир - Семен Иванович Батагаев», Кокорина Любовь Николаевна, пгт Усть – Баргузин, Баргузинского района.