В Бурятии немного похолодало

Местами в республике температура опускалась до -30



По данным Бурятского гидрометцентра, 4 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью и крайнему северу до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура ночью --17-22, местами -7-12, по юго-западу и центру до -30, днём -10-16, местами до -5 градусов.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -18-20, днём -8-10 градусов.

