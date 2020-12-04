Местами в республике температура опускалась до -30
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью и крайнему северу до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура ночью --17-22, местами -7-12, по юго-западу и центру до -30, днём -10-16, местами до -5 градусов.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -18-20, днём -8-10 градусов.
В Бурятии немного похолодало
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За время существования акции было исполнено 7950 желаний
Участники могут использовать любые материалы и любую технику
Второй по численности город Иркутской области отметит 65-летие 12 декабря
В этом году все его этапы проведут в дистанционном режиме
Защитные сооружения на реке Читинка были повреждены в 2018 году паводками
Для уроженки Усть-Илимского района это третье «европейское золото»
Мероприятие было приурочено к международному дню инвалидов
Турнир проходит в закрытом режиме, без зрителей
Александр Балтуев выиграл «серебро» в весовой категории до 70 кг
Гран-при младшей группы завоевал ансамбль из Улан-Удэ
Яна Жапова выиграла «Трофей Белграда»
Михаил Елбонов подвёл итоги конкурса юных талантов
В Улан-Удэ зажгли «Свет памяти»
Клип «Если тебе будет грустно» резко набирает популярность
Учитель математики обошёл участников из 40 регионов