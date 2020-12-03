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Для инвалидов Улан-Удэ провели необычный концерт

Для инвалидов Улан-Удэ провели необычный концерт
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Мероприятие было приурочено к международному дню инвалидов

3 декабря в специализированном жилом доме для инвалидов-колясочников Улан-Удэ прошёл необычный концерт. Коллектив дома культуры имени А. П. Вагжанова в рамках Международного дня инвалидов представил концертную программу «От сердца к сердцу», которая проходила во дворе дома. Жители дома имени Эржены Будаевой смогли посмотреть концерт с балконов и лоджий квартир с соблюдением мер противовирусной защиты.

В программе прозвучали жизнеутверждающие произведения о стойкости людей, не сломившихся духом, зажигательные национальные танцы и новогодние песни.

- Душевно и тепло приняли жители дома представленный концерт и сердечно поблагодарили коллектив ДК имени А. П. Вагжанова, который несмотря на погодные условия приносит радость людям с ограниченными возможностями здоровья в период пандемии, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Улан-Удэ концерт инвалиды социальная защита
 
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