Для инвалидов Улан-Удэ провели необычный концерт

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Мероприятие было приурочено к международному дню инвалидов



3 декабря в специализированном жилом доме для инвалидов-колясочников Улан-Удэ прошёл необычный концерт. Коллектив дома культуры имени А. П. Вагжанова в рамках Международного дня инвалидов представил концертную программу «От сердца к сердцу», которая проходила во дворе дома. Жители дома имени Эржены Будаевой смогли посмотреть концерт с балконов и лоджий квартир с соблюдением мер противовирусной защиты.



В программе прозвучали жизнеутверждающие произведения о стойкости людей, не сломившихся духом, зажигательные национальные танцы и новогодние песни.



- Душевно и тепло приняли жители дома представленный концерт и сердечно поблагодарили коллектив ДК имени А. П. Вагжанова, который несмотря на погодные условия приносит радость людям с ограниченными возможностями здоровья в период пандемии, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

