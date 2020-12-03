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«Станция – это вся моя жизнь»

«Станция – это вся моя жизнь»
Общество,  Фото:пресс-служба ПАО «ТГК-14»
Мало кто из нас задумывался, что подача тепла в наши дома – это сложный технологический процесс, и за ним стоит труд сотен людей, незаметный на первый взгляд. В преддверии Дня энергетика о своём трудовом пути редакции «Байкал-Daily» рассказал мастер участка высоковольтных испытаний и измерения ЭТЛ Улан-Удэнской ТЭЦ-1 М. В. Халбаев

Как известно, строительство ТЭЦ-1, так называемая часть среднего давления, в Улан-Удэ началась в 1936 году на базе котельной ПВЗ – ЛВРЗ. После масштабной реконструкции, проведённой в 1960-е годы, построили «часть высокого давления», и котельная стала мощнее и уже отапливала полностью город.

Молодой специалист Миша Халбаев поступил на станцию по направлению после окончания Восточно-Сибирского технологического института в 1981 году, и с тех пор его жизнь неразрывно связана с ТЭЦ-1.

- Я начал свою работу на станции дежурным монтёром, далее начальником смены электроцеха, потом назначили замначальника электроцеха, - рассказывает Михаил Васильевич.

Одной из первых задач, стоявших перед молодыми выпускниками института, стала плановая реконструкция оборудования ТЭЦ.

- Когда я пришёл на станцию, оборудование было старым, не было ещё реконструкции после 1960-х годов, и в то время, когда мы пришли, как раз начиналось масштабное обновление, - вспоминает Михаил Васильевич. - Тогда, в 1986-1990 годах, практически по всей России искали и закупали современное оборудование. Полностью были заменены старые трансформаторы на более мощные – вместо 630 кВт стало 1000 кВт, установили новые двигатели, заменили практически все износившиеся кабели.

Также полностью заменили котлоагрегаты №1 и 2, №8, установили новый котлоагрегат №5.Работа станции стала более надёжной, особенно в пик зимних нагрузок.

Реконструкция продолжается и в настоящее время. В турбинном цехе заменены все турбины, поставлены новые агрегаты ТГ-1, ТГ-3, ТГ-7. В прошлом году установлена новая турбинаТГ-6, в этом году она включена в работу.

Оборудование на станции сегодня современное, ТГК-14 вкладывает в обновление немалые средства. Поступает современное компьютеризированное оборудование, полностью заменили старые шкафы защиты, установлена система САР – система автоматического регулирования, многие процессы на производстве автоматизированы, что очень удобно для работников станции.

Тем не менее технологический процесс не стоит на месте, а внедряемое оборудование с каждым годом становится всё сложнее. Поэтому сегодня очень важно, подчёркивает Михаил Халбаев, целенаправленно готовить грамотных специалистов.

- У молодых порой не хватает профессиональных навыков для обслуживания сложного оборудования на станции. И немало времени уходит на обучение вчерашних выпускников. Сейчас, чтобы «приготовить» грамотного монтёра, требуется не менее полутора лет, - говорит Михаил Васильевич. - Раньше технологический институт выпускал инженеров для предприятий, а сейчас рабочие профессии перестали считаться в обществе престижными, и молодёжь неохотно выбирает рабочий путь в жизни.

Сегодня Михаил Васильевич Халбаев, один из опытных и авторитетных специалистов станции, по праву пользующийся заслуженным уважением коллег и руководства, трудится мастером группы высоковольтных испытаний и измерений.

- Мы занимаемся диагностикой и проверкой всех двигателей, высоковольтных кабелей и другого оборудования, которое поступает к нам на станцию, - рассказывает Михаил Халбаев. - И мы даём гарантию, что оборудование без перебоев отработает в течение всего отопительного сезона.

На вопрос: «Что такое станция для Вас?» Михаил Васильевич не раздумывая отвечает:
- Моя работа для меня – это, без преувеличения, вся моя жизнь, моя молодость. Вся жизнь отдана станции. И о своём выборе профессии я не жалею, я всегда чувствовал, что в какой-то мере я делаю каждый день людям добро. Я и мои коллеги помогаем городу, обеспечиваем его теплом и светом, и мы все работаем на станции ради людей. Потому на нас, энергетиках, лежит большая ответственность, чтобы бесперебойно обеспечить теплом и светом наш город, чтобы не возникало проблемных ситуаций. Коллегам желаю, прежде всего, здоровья крепкого, счастья и чтобы в домах всегда было тепло и уютно!
ТГК-14 Бурятия
 
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