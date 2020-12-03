В Бурятии произошёл пожар в магазине

Пожарные спасли от огня магазин и жилой дом



В ночь с 2 на 3 декабря в селе Выдрино Кабанского района Бурятии произошёл пожар в магазине, расположенном в пристрое двухквартирного жилого дома. На момент прибытия пожарных магазин был задымлён.



Возгорание ликвидировали за две минуты.



Огонь повредил торцевую стену магазина. Уничтожения здания пожарные не допустили.



Причина пожара устанавливается, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

