В Забайкалье с начала года родились две тройни

Недавно в один день зарегистрировали две пары двойняшек



Работники отдела ЗАГС Нерчинского района Забайкальского края в один день зарегистрировали рождение двух двойняшек. В обоих случаях родились девочки.



Виктория и Валерия, Наталья и Маргарита – так назвали мамы своих новорождённых дочурок. Для одной из мам, Кристины, это первенцы, а у Дарьи уже есть один ребёнок.



- Мамы новорождённых могут обратиться за положенными им выплатами. На первого ребёнка полагается единовременное пособие при рождении, на второго - региональный маткапитал, на третьего - ежемесячные выплаты до трёх лет, если среднедушевой доход родителей не превышает два прожиточных минимума, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.



По данным единого госреестра, с начала года по настоящее время на территории Забайкальского края зарегистрировано рождение 119-ти двойняшек и двух тройняшек.





