Недавно в один день зарегистрировали две пары двойняшек
Работники отдела ЗАГС Нерчинского района Забайкальского края в один день зарегистрировали рождение двух двойняшек. В обоих случаях родились девочки.
Виктория и Валерия, Наталья и Маргарита – так назвали мамы своих новорождённых дочурок. Для одной из мам, Кристины, это первенцы, а у Дарьи уже есть один ребёнок.
- Мамы новорождённых могут обратиться за положенными им выплатами. На первого ребёнка полагается единовременное пособие при рождении, на второго - региональный маткапитал, на третьего - ежемесячные выплаты до трёх лет, если среднедушевой доход родителей не превышает два прожиточных минимума, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
По данным единого госреестра, с начала года по настоящее время на территории Забайкальского края зарегистрировано рождение 119-ти двойняшек и двух тройняшек.
В Забайкалье с начала года родились две тройни
Общество, Фото:
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