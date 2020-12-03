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В Забайкалье с начала года родились две тройни

В Забайкалье с начала года родились две тройни
Общество,  Фото:pixabay.com
Недавно в один день зарегистрировали две пары двойняшек

Работники отдела ЗАГС Нерчинского района Забайкальского края в один день зарегистрировали рождение двух двойняшек. В обоих случаях родились девочки.

Виктория и Валерия, Наталья и Маргарита – так назвали мамы своих новорождённых дочурок. Для одной из мам, Кристины, это первенцы, а у Дарьи уже есть один ребёнок.

- Мамы новорождённых могут обратиться за положенными им выплатами. На первого ребёнка полагается единовременное пособие при рождении, на второго - региональный маткапитал, на третьего - ежемесячные выплаты до трёх лет, если среднедушевой доход родителей не превышает два прожиточных минимума, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

По данным единого госреестра, с начала года по настоящее время на территории Забайкальского края зарегистрировано рождение 119-ти двойняшек и двух тройняшек.


новорожденные
 
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