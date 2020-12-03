Житель Бурятии через суд пытался взыскать будущие расходы

Суд в иске отказал



В суд обратился житель Бурятии, у которого украли ключи от автомобиля. Он подал иск с требованием компенсации будущих расходов на замену замка автомобиля. Мужчина пояснил, что теперь в целях безопасности ему предстоит установить новые личинки замка. Однако пока никаких работ по замене замка он ещё не делал.



Суд в возмещении будущих расходов отказал.



- Суд указал, что истец только намерен произвести указанные работы и приобрести запасные части. Не доказана и реальность возможных предполагаемых расходов по замене замка зажигания и иных деталей, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии. – Кроме того, намерение мужчины истца произвести замену замка зажигания и других деталей автомобиля никак не связаны с действиями ответчиков, а являются личным его желанием.







