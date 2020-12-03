Буряты Новосибирска провели международный конкурс национальной песни

Гран-при младшей группы завоевал ансамбль из Улан-Удэ



В Новосибирске 1 декабря подвели итоги международного онлайн-конкурса национальной песни «Мы единое целое», посвящённого празднованию Дня народного единства. Мероприятие было организовано местной национально-культурной автономией бурят «Байкал». В конкурсе приняли участие исполнители и коллективы из Бурятии, Тывы, Алтая, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской, Самарской, Псковской областей; Красноярского, Приморского краёв, Ханты-Мансийского округа и других регионов.



Среди призёров и победителей есть представители Бурятии и Иркутской области. Так, в возрастной категории «3-6 лет (малая форма)» обладателем гран-при и ценного подарка стал образцовый ансамбль песни и танца «Саран Туяа» (Бурятия, г. Улан-Удэ, ГДДЮТ) с композицией «Булжамуурай наадан».



В возрастной категории «7-10 лет (соло)» лауреатом I степени была названа Алхансаева Александра (Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, Усть-Ордынская гимназия-интернат) с композицией «Огторгойн удэрнууд олыема ла».



В возрастной категории «7-10 лет (малая форма)» звание лауреата I степени получил образцовый ансамбль песни и танца «Саран Туяа» (Бурятия, г. Улан-Удэ, ГДДЮТ) с композицией «Нютаг». Лауреатами III степени признаны вокальный ансамбль «Худайн аялганууд» (Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, Усть-Ордынская гимназия-интернат) с композицией «Манай баатар хубууд» и Пихановы Елизавета и Олеся (Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, Усть-Ордынская гимназия-интернат) с композицией «Хэрмэн, хэрмэн дахамнай».



Среди призёров возрастной категории «11-15 лет (соло)» дважды лауреатом III степени стала Масько Елизавета (Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, ДК «Юбилейный») с композициями «В горнице» и «Мечтай».



В возрастной категория «16 лет и старше (малая форма)» дипломы лауреатов III степени получили вокальная группа «Гармония» (Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, КДМЦ «МО «Курумканский район») с композицией «Мы единое целое» и вокальный ансамбль «Девчата» (Иркутская область, Усольский район, Большееланское МО) с композицией «Льются песни крылатые».



Победителем возрастной категории «16 лет и старше (большая форма)» и лауреатом I степени был признан народный ансамбль «Родник» (Бурятия, Хоринский район, с. Хасурта) с композицией «Растянулася широко». Специальный диплом получила женская вокальная группа «Ая Ганга» (Бурятия, Мухоршибирский район, у. Кусоты) с композицией «Тоонто нютаг».



Лауреатом III степени в возрастной категории «Смешанная (малая форма)» стало семейное трио Сосоровых (Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка) с композицией «Уужам Буряад орон».



И в возрастной категории «Смешанная (большая форма)» специальным дипломом была награждена вокальная студия «Ариэль» (Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, ДК «Юбилейный») с композицией «Ангел – хранитель мой». Об этом сообщает НКБА «Байкал».

