 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 декабря

02 декабря

Популярное

Буряты Новосибирска провели международный конкурс национальной песни

Буряты Новосибирска провели международный конкурс национальной песни
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Гран-при младшей группы завоевал ансамбль из Улан-Удэ

В Новосибирске 1 декабря подвели итоги международного онлайн-конкурса национальной песни «Мы единое целое», посвящённого празднованию Дня народного единства. Мероприятие было организовано местной национально-культурной автономией бурят «Байкал». В конкурсе приняли участие исполнители и коллективы из Бурятии, Тывы, Алтая, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской, Самарской, Псковской областей; Красноярского, Приморского краёв, Ханты-Мансийского округа и других регионов.

Среди призёров и победителей есть представители Бурятии и Иркутской области. Так, в возрастной категории «3-6 лет (малая форма)» обладателем гран-при и ценного подарка стал образцовый ансамбль песни и танца «Саран Туяа» (Бурятия, г. Улан-Удэ, ГДДЮТ) с композицией «Булжамуурай наадан».

В возрастной категории «7-10 лет (соло)» лауреатом I степени была названа Алхансаева Александра (Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, Усть-Ордынская гимназия-интернат) с композицией «Огторгойн удэрнууд олыема ла».

В возрастной категории «7-10 лет (малая форма)» звание лауреата I степени получил образцовый ансамбль песни и танца «Саран Туяа» (Бурятия, г. Улан-Удэ, ГДДЮТ) с композицией «Нютаг». Лауреатами III степени признаны вокальный ансамбль «Худайн аялганууд» (Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, Усть-Ордынская гимназия-интернат) с композицией «Манай баатар хубууд» и Пихановы Елизавета и Олеся (Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, Усть-Ордынская гимназия-интернат) с композицией «Хэрмэн, хэрмэн дахамнай».

Среди призёров возрастной категории «11-15 лет (соло)» дважды лауреатом III степени стала Масько Елизавета (Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, ДК «Юбилейный») с композициями «В горнице» и «Мечтай».

В возрастной категория «16 лет и старше (малая форма)» дипломы лауреатов III степени получили вокальная группа «Гармония» (Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, КДМЦ «МО «Курумканский район») с композицией «Мы единое целое» и вокальный ансамбль «Девчата» (Иркутская область, Усольский район, Большееланское МО) с композицией «Льются песни крылатые».

Победителем возрастной категории «16 лет и старше (большая форма)» и лауреатом I степени был признан народный ансамбль «Родник» (Бурятия, Хоринский район, с. Хасурта) с композицией «Растянулася широко». Специальный диплом получила женская вокальная группа «Ая Ганга» (Бурятия, Мухоршибирский район, у. Кусоты) с композицией «Тоонто нютаг».

Лауреатом III степени в возрастной категории «Смешанная (малая форма)» стало семейное трио Сосоровых (Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка) с композицией «Уужам Буряад орон».

И в возрастной категории «Смешанная (большая форма)» специальным дипломом была награждена вокальная студия «Ариэль» (Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, ДК «Юбилейный») с композицией «Ангел – хранитель мой». Об этом сообщает НКБА «Байкал».
Бурятия конкурс Новосибирск вокальный конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Буряты Новосибирска провели международный конкурс национальной песни
Буряты Новосибирска провели международный конкурс национальной песни
Общество, 03.12.2020
Гран-при младшей группы завоевал ансамбль из Улан-Удэ
В Бурятии выбрали лучших «Юных Будамшуу»
В Бурятии выбрали лучших «Юных Будамшуу»
Общество, 03.12.2020
Михаил Елбонов подвёл итоги конкурса юных талантов
В Сети появился клип NILETTO, снятый забайкальцем
В Сети появился клип NILETTO, снятый забайкальцем
Общество, 03.12.2020
Клип «Если тебе будет грустно» резко набирает популярность
Учитель из Бурятии выиграл всероссийский конкурс
Учитель из Бурятии выиграл всероссийский конкурс
Общество, 03.12.2020
Учитель математики обошёл участников из 40 регионов
Норма по бензапирену в воздухе Улан-Удэ превышена в 24 раза
Норма по бензапирену в воздухе Улан-Удэ превышена в 24 раза
Общество, 03.12.2020
Роспотребнадзор просит улан-удэнцев держать окна закрытыми
Иркутскую область накроют метели
Иркутскую область накроют метели
Общество, 03.12.2020
Завтра ожидается ветер, снег, метели
В Улан-Удэ определились с датой открытия ёлочных базаров
В Улан-Удэ определились с датой открытия ёлочных базаров
Общество, 03.12.2020
Названа средняя цена новогодней сосны
Над главной ёлкой Улан-Удэ раскинется «звёздное небо»
Над главной ёлкой Улан-Удэ раскинется «звёздное небо»
Общество, 03.12.2020
В этом году в Улан-Удэ будет самая красивая ёлка
В улан-удэнской «инфекционке» сворачивают ковидные койки
В улан-удэнской «инфекционке» сворачивают ковидные койки
Общество, 03.12.2020
В резерв направлено сразу несколько десятков коек
«Станция – это вся моя жизнь»
«Станция – это вся моя жизнь»
Общество, 03.12.2020
О своём трудовом пути рассказал мастер участка ТЭЦ-1 Михаил Халбаев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^