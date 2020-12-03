В Бурятии зажгут «Огни памяти»

Зажечь свечи нужно сегодня вечером



Сегодня, 3 декабря, в Хоринском районе Бурятии пройдёт акция «Огни памяти». Мероприятие приурочено ко Дню неизвестного солдата, сообщает группа «Хоринск-инфо. 24/7»



Для участия в акции необходимо зажечь свечу в 21:00. Установить её на окне своего дома или квартиры. Затем необходимо выложить снимок свечи в социальных сетях с хештегами #огнипамяти2020 #никтонезабыт #хоринск



Горящая свеча памяти - это горечь потерь и сердечная благодарность за подаренную возможность жить под мирным небом.



День Неизвестного солдата отмечается ежегодно с 2014 года. 3 декабря посвящается всем пропавшим без вести и безымянным воинам, которые пали в боях за Родину на её территории и за ее пределами. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы, находящейся на 41 километре Ленинградского шоссе под Москвой (на въезде в город Зеленоград), и торжественно захоронен в Александровском саду у стены московского Кремля. У погребённого воина сохранилась форма, которая помогла определить, что он был рядовым. Каких-либо документов для установления личности при нём не нашли.

