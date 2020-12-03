В Иркутске выберут лучший рисунок Бабра

Объявлен конкурс об известном символе города



Конкурс детского рисунка «Бабр – символ города Иркутска» проходит среди школьников. Мероприятие посвящено 360-летию Иркутска, сообщили в пресс-службе мэрии.



– В преддверии юбилея 360-летия города муниципальная информационно-туристская служба проводила народное голосование на символ Иркутска для того, чтобы узнать мнение иркутян об образе, который отождествляет нас с любимым городом. Голосование проходило в социальной сети «ВКонтакте». В нём приняли участие более шести тысяч человек. И более 80% из них предпочло, чтобы символом города стал Бабр. 25 ноября мы объявили среди школьников конкурс детского рисунка на данную тематику, – рассказал начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин. – В нём могут принять участие школьники в трёх возрастных категориях: 8-10 лет, 11-14 лет и старше 14 лет. Принимаются работы, выполненные в различных художественных техниках: гуашь, акварель, карандаш.



Конкурс проводится до 7 декабря по нескольким номинациям:



– рисунок «Бабр – символ города Иркутска» (композиционный рисунок, выполненный в различных техниках с использованием различных художественных материалов);



– композиционный тематический рисунок «Бабр – символ города Иркутска» (акварель, гуашь);



– графика «Бабр – символ города Иркутска»;



– эмблема «Бабр – символ города Иркутска».



Фотографию творческой работы, а также заявку на участие в конкурсе необходимо отправить по электронной почте: moucdt@mail.ru. Загрузить рисунок также можно через google-форму https://docs.google.com/forms/d/1yYLqaXwfrWEN4d7e_4Jb6XUdZGSDK5vSofg60l7KReA/edit.



Или принести творческую работу лично по адресу: бульвар Постышева, д. 20 (МБУДО г. Иркутска ЦДТ «Октябрьский») с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до14.00 ч. В этом случае наличие средств индивидуальной защиты у каждого участника обязательно.

