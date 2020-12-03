Савватий с юмором прокомментировал подарок
Глава Чувашской митрополии Савватий, прежний Бурятский митрополит, поделился в соцсетях фотографией необычного презента. Чувашский театр кукол подарил Савватию небольшую куклу в национальном стиле.
- Чувашский театр кукол подарил такое чудо. Всегда подозревал, что Маша из мультика «Маша и медведь» чувашка, - прокомментировал Савватий.
Савватий освоился на новом месте. Он не только проводит службы, но и общается с верующими онлайн. Как и в Бурятии, Савватий в комментариях к постам собирает записки с именами тех, кого упомянуть на своих службах.
Бывший митрополит Улан-Удэнский и Бурятский служит в Чебоксарах с начала сентября.
Бывшему бурятскому митрополиту подарили куколку
Общество, Фото:
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