В следственном изоляторе прошла викторина к 185-летию Марка Твена
Сотрудники воспитательного отдела СИЗО в Улан-Удэ провели для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждении викторину. Они её назвали «В гостях у Марка Твена», приурочив к 185-летию писателя.
Отвечая на вопросы викторины и выполняя конкурсные задания, подростки нарисовали сцены из его произведений.
По завершении викторины ребятам показали художественные фильмы «Приключения Тома Сойера» и «Принц и нищий».
По словам организаторов, ребят заинтересовало творчество Марка Твена. После мероприятия в библиотеке СИЗО они получили для чтения его произведения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ юным нарушителям показали «Приключения Тома Сойера»
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