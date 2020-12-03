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В Улан-Удэ юным нарушителям показали «Приключения Тома Сойера»

В Улан-Удэ юным нарушителям показали «Приключения Тома Сойера»
Общество, 
В следственном изоляторе прошла викторина к 185-летию Марка Твена

Сотрудники воспитательного отдела СИЗО в Улан-Удэ провели для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждении викторину. Они её назвали «В гостях у Марка Твена», приурочив к 185-летию писателя.

Отвечая на вопросы викторины и выполняя конкурсные задания, подростки нарисовали сцены из его произведений.

По завершении викторины ребятам показали художественные фильмы «Приключения Тома Сойера» и «Принц и нищий».

По словам организаторов, ребят заинтересовало творчество Марка Твена. После мероприятия в библиотеке СИЗО они получили для чтения его произведения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
дети СИЗО
 
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