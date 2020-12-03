Один из доноров рассказал, что рад помочь землякам
Более 15 сотрудников и военнослужащих управления Росгвардии Бурятии сдали донорскую кровь и её компоненты в республиканской станции переливания крови.
Мероприятие проходило с соблюдением дополнительных мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Это масочный режим, контроль температуры тела, дезинфекция контактных поверхностей. Росгвардейцам при входе на станцию измерили температуру тела и выдали маски. После сбора эпидемиологического анамнеза и осмотра у терапевта доноры прошли в зал кроводач.
- Станция переливания крови нуждается в донорах антиковидной плазмы. Донором может стать человек, который переболел новой коронавирусной инфекцией легкой или средне-тяжелой формы. Важно, чтобы у донора клинические и биохимические анализы были в норме, не имелись противопоказания к донорству, - отметила заместитель главного врача станции Марина Бутуханова.
- Я недавно вернулся на родину и устроился во вневедомственную охрану Росгвардии. Несколько лет служил в отряде специального назначения «Тайфун», ещё на Дальнем Востоке я стал донором и прекрасно понимаю важность донорства. И я рад, что теперь я помогаю землякам, - рассказал сотрудник батальона вневедомственной охраны Улан-Удэ младший сержант полиции Саян Гармаев.
Для визита в службу крови требуется предварительная запись.
В Улан-Удэ росгвардейцы поделились кровью
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