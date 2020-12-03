Призыв помочь медикам распространяли по соцсетям
В Агинске успешно проводится народная акция «Добро медикам», которая заключается в доставке горячих обедов в больницы. Клич с призывом организоваться всем жителям кинул один из агинских предпринимателей, который пожелал остаться неизвестным, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
- Хотелось бы, чтобы мы все понимали, какая упорная борьба идёт у медработников за нас, за наших близких, друзей и знакомых, кого коснулся ковид. Врачи работают по ненормированному графику. Предлагаю всем объединиться и организовать горячее питание медикам, - обратился в соцсетях автор идеи.
Оперативно было собрано около 200 тысяч рублей.
- Различные кафе, где заказываются обеды для медицинских работников, как правило, делают существенную скидку, либо добавляют к заказу блюда за счёт заведения. Волонтёры отмечают, что медицинские работники очень благодарны участникам акции «Добро медикам», в такое тяжёлое время для них эта поддержка даёт силы и веру в лучшее, - рассказала заместитель главы посёлка Агинское Лариса Скороход.
Агинчане собрали 200 тысяч рублей на обеды врачам
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Один из доноров рассказал, что рад помочь землякам
Призыв помочь медикам распространяли по соцсетям
Специалисты обследовали крупный рогатый скот
День Неизвестного солдата отмечается ежегодно с 2014 года
Двум пожилым сёстрам затруднительно стало жить одним
Выставка откроется в Художественном музее
Мужчина задолжал более 100 тысяч рублей
Общественники нашли проблемы с ремонтом надземных теплосетей
Птичка живёт отдельно от всех
Прирост новых больных стал ежедневно сокращаться
Павел Душкин спас много жизней
Владимира Тармаева называли министром-реформатором
Женщина обратилась в прокуратуру
В прокуратуре состоялся приём граждан по вопросам соблюдения уголовно-процессуального законодательства
Приём состоится на следующей неделе