Агинчане собрали 200 тысяч рублей на обеды врачам

Общество, Фото: сайт правительства Забайкальского края

Призыв помочь медикам распространяли по соцсетям



В Агинске успешно проводится народная акция «Добро медикам», которая заключается в доставке горячих обедов в больницы. Клич с призывом организоваться всем жителям кинул один из агинских предпринимателей, который пожелал остаться неизвестным, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.



- Хотелось бы, чтобы мы все понимали, какая упорная борьба идёт у медработников за нас, за наших близких, друзей и знакомых, кого коснулся ковид. Врачи работают по ненормированному графику. Предлагаю всем объединиться и организовать горячее питание медикам, - обратился в соцсетях автор идеи.



Оперативно было собрано около 200 тысяч рублей.



- Различные кафе, где заказываются обеды для медицинских работников, как правило, делают существенную скидку, либо добавляют к заказу блюда за счёт заведения. Волонтёры отмечают, что медицинские работники очень благодарны участникам акции «Добро медикам», в такое тяжёлое время для них эта поддержка даёт силы и веру в лучшее, - рассказала заместитель главы посёлка Агинское Лариса Скороход.





