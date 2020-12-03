Специалисты обследовали крупный рогатый скот
В Бурятии крупный рогатый скот обследован на сибирскую язву.
Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Бурятии направило в ФГБУ «Иркутская межобластная лаборатория» 10 проб биоматериала крупного рогатого скота на исследование на сибирскую язву.
В результате лабораторных испытаний получены отрицательные результаты, сообщили в пресс-службе управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Коровы в Бурятии не болеют сибирской язвой
Общество, Фото:
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